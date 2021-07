En Barranquilla aseguran que se acabaron las vacunas contra el covid-19

Este martes 27 de julio, los barranquilleros denunciaron que no encontraron vacunas contra el covid-19 en ninguno de los puntos asignados por la alcaldía de la capital del Atlántico. Incluso, algunos ciudadanos han dicho que les están haciendo un “paseo-covid”, pues los mandan de un lugar a otro en busca del biológico.

Diana Navarro, una ciudadana entrevistada por Blu Radio, aseguró que a pesar de su disposición de vacunarse en los últimos días no ha encontrado en ningún punto el biológico.

Ha sido una experiencia bastante desagradable, porque la particularidad es que he sacado tiempo de mi jornada laboral para vacunarme, cumpliendo con mi deber, sin embargo, el domingo fui a un punto cercano a mi casa y no había vacuna. El lunes llegué a tres centros comerciales donde se supone que también están vacunando y tampoco había primeras dosis. Este martes llegué a otros tres puntos y lo que me dicen es que se acabaron desde ayer y que mucha gente ha llegado a vacunarse y no lo han logrado.