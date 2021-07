La ‘venganza’ de Liss Pereira: Carla Giraldo y Catalina Maya se llevaron el delantal negro en Masterchef Celebrity

Tomada de Canal RCN en vivo

Un nuevo episodio se estrenó la noche de este sábado, en donde los cocineros llegaron a sus respectivas estaciones con la energía arriba, pero con un integrante menos después de la salida de Ana María Estupiñán, pero algo llamó la atención de las celebridades y fue la ausencia de Jorge Rausch. Quedan doce participantes y la competencia se pone cada vez más difícil.

“Entre más uno avanza menos se quiere ir, porque todos queremos ganar”, mencionó Freddy Beltrán. Por su parte, Liss Pereira señaló que le encanta el reto de la caja misteriosa porque para ella significa una expresión de libertad en la cocina.

Claudia Bahamón, le preguntó a los participantes qué les gustaría encontrar debajo de la caja que tenían frente a ellos para enfrentar el primer reto de la noche, a lo que el actor Emmanuel Esparza puntualizó: “Quiero decir que Frank está adquiriendo mucho poder en la cocina, alguien tenía que decirlo, dicho esto creo que hoy tristemente vamos a tener repostería otra vez”.

Mientras transcurría la presentación del primer reto, Emmanuel y Frank comenzaron a interferir y a molestar entre ellos, por lo que la presentadora del reality debió llamarles la atención y decidió cambiar de lugar al español con Endry Cardeño, similar a lo que ocurría en el colegio con los estudiantes que se portaban mal.

“Como es que nos ven contentos y me separan de Emmanuel, no es justo, de verdad esto es un colegio, pero igual me queda Gregorio a un lado y Diego al otro, entonces…”, señaló Frank.

De otro lado, Gregorio Pernía agregó que se encontraba en terapia, de manera jocosa, y agregó que el reto de la noche sería un postre, “me parece que es una escuela espiritual divina, se encuentra uno con sus propios demonios, con el ego, el narcisismo, la soberbia, la vanidad, la envidia entonces hay que safarse de todo eso, desprenderse de todo ese tipo de cosas para avanzar como ser humano”.

Efectivamente, al destapar la caja misteriosa se encontraron debajo unos paquetes de galletas ducales, por lo que inmediatamente a todos se le vino a la cabeza, un recuerdo de la infancia, algunos mencionaron que eran las que llevaban al colegio.

Tomada de Canal RCN en vivo

“Un reto provocativo, un reto donde deberán realizar un postre, ya que todos tenían ganas de ir al mundo dulce se les hizo realidad su sueño”, señaló el chef Christopher Carpentier.

Por su parte, el humorista Diego Camargo mencionó: “la repostería es tratar de seguir la receta tal cual está escrita o le voy a prestar mi recetario a Frank a ver si encuentra algo que sea sencillo”.

Para la preparación del postre, los cocineros tuvieron una hora para preparar su mejor plato, despensa abierta, algunos escogieron irse por lo tradicional que fue preparar un mousse de chocolate o de limón; la recomendación de los chefs fue explorar nuevos sabores, nuevos elementos en los que los sabores pudieran experimentar y explotar en la boca.

Tomada de Canal RCN en vivo

En esta oportunidad todos pudieron pasar al frente con su preparación para ser juzgada por los chefs profesionales resultando ganadora del reto, la comediante Liss Pereira, presentando un plato llamado ‘Infancia Desinhibida’.

“Tuve una infancia muy feliz y las ducales fueron parte de mi infancia, porque a mí me gustaba tomar café con leche entonces hice un chantilly de café, una crema de café y tiene dos tipos de procesos con la galleta, la de abajo es con galleta tradicional y la de arriba es la ducales tentación con un poco de ron blanco y avellanas”, mencionó sobre la preparación de su plato.

Tomado de Canal RCN en vivo

Reto Creativo

Al haber resultado ganadora del reto de la ‘Caja Misteriosa’, Liss tuvo la oportunidad de escoger con qué elementos cocinaba cada uno con la diferencia que quienes escogieron cocinar con ají tuvieron 30 minutos para preparar su plato, quienes utilizaron mayonesa y salsa de soya, tuvieron tiempo para presentar su plato en 45 minutos y con frutos secos tendrían un espacio de 60 minutos para la preparación.

Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera: “Carla, Emmanuel y Diego”, que les asignaron platos con ají y salsa de tomate; “Marbelle, Pity, Frank y Endry”, presentaron platos a base de mayonesa y salsa de soya y, “Freddy, Catalina y Viña”, platos con frutos secos y mermelada de mora.

Tomada de Canal RCN en vivo

“Es una devolución que le hago el favor de los 10 ingredientes cuando me dio clavos y canela, huevo y atún […] Diego debe estar feliz porque le fascina el picante […] En soya y mayonesa tengo entendido que es como lo más fácil porque mezcla bien y aparte son 45 minutos”, mencionó Liss al momento de asignar los ingredientes del reto.

Por su parte Catalina, ante la decisión de Liss de asignarle nuevamente un postre, agregó, “Viña tampoco es muy fuerte con el postre por ejemplo y también le tocó mermelada de moras, ahí está evidenciado que su estrategia era ponernos a sufrir”.

Tomada de Canal RCN en vivo

El ganador del reto creativo fue el comediante Diego Camargo. Las grandes perdedoras y quienes debieron portar el delantal negro fueron Catalina Maya y Carla Giraldo, la estrategia de Liss Pereira por fin rindió frutos.

