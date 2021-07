Por tener vacunas guardadas, MinSalud autorizó que otros 12 departamentos unifiquen sus etapas de vacunación

Imagen de archivo. Un habitante de Santa Cruz del Islote recibiendo su vacuna de Janssen contra el covid-19, el 1 de julio de 2021. Foto: Twitter Vicente Blel.

A través de la resolución 1054 de 2021, el Ministerio de Salud autorizó que 1.070 municipios colombianos cuya población es menor a los 100.000 habitantes, unificarán sus etapas de vacunación contra el covid-19. Ante la medida, dichas zonas tienen el aval de comenzar la inmunización de toda su población mayor de 12 años, únicamente con los biológicos de Pfizer.

Sin embargo, la cartera de Salud advirtió, según conoció Blu Radio, que hay departamentos con un evidente retraso en la aplicación de los biológicos contra el covid. Por ejemplo, Putumayo solo ha usado el 59% de las vacunas que el Gobierno les ha entregado, mientras que Chocó solo ha aplicado el 64% de las mismas.

Por ello, el Ministerio de Salud autorizó que otros 12 departamentos, con una población menor a 800.000 personas y que aún cuentan con una disponibilidad de más del 35% de las vacunas entregadas, unifiquen sus etapas con el fin de avanzar en el plan nacional de vacunación, así lo conoció el mismo medio.

De acuerdo con la cartera de Salud, y según lo reportado por Blu Radio, los departamentos que unificarán sus etapas, son: Caquetá, Chocó, Quindío, Arauca, Casanare, Putumayo, Archipiélago de San Andrés, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés, y Vichada.

En diálogo con el mismo medio, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aprovechó para reiterar su llamado a los colombianos para que se vacunen contra el covid-19, pues manifestó que la inmunización permitirá reducir la mortalidad y el número de contagios por la enfermedad.

“El Gobierno Nacional ha invertido 4 billones de pesos en todo el programa de vacunación. No entiendo cómo hay gente que no se quiere vacunar, eso no tiene ningún sentido frente a la responsabilidad social que nos compete.”, señaló el jefe de la cartera de Salud a la emisora bogotana.

En agosto se abrirán todos los grupos priorizados para vacunación: Ministerio de Salud

Tras haber anunciado la apertura de la vacunación contra el covid-19 de la población entre los 30 y 34 años de edad, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que en el mes de agosto toda la población colombiana estará habilitada para recibir su biológico contra la enfermedad.

“Necesariamente será en agosto porque hemos venido abriendo por quinquenios, acabamos abrir el de 30 a 34 años y nos quedan prácticamente dos para la población adulta, cada semana estamos abriendo un grupo y en ese sentido en el próximo mes vamos a tener a la población de 18 años y más”, reveló el ministro Ruiz.

Según explicó el encargado de la cartera de Salud, la logística de la aplicación de los biológicos será durante los primeros días, a través del agendamiento previo, con el fin de evitar aglomeraciones en los puntos de vacunación. Posteriormente, la inmunización será abierta.

El ministro además agregó que la apertura de los demás grupos priorizados para la vacunación también obligará “a las EPS y a los entes territoriales a hacer el esfuerzo en la promoción de la vacunación en cada grupo y también genera una expectativa en la población para inmunizarse”.

Hasta el momento, el ministro de Salud no ha confirmado la fecha en la que el resto de colombianos podrá inmunizarse contra el covid-19.

Respecto al avance del plan nacional de vacunación, el último informe del Ministerio de Salud, con corte al 23 de julio, indicó que en Colombia ya se han aplicado 24.826.407 vacunas contra el covid, de las 29.481.588 distribuidas en todo el territorio nacional.

A la fecha, según detalló la entidad, se han aplicado 13.783.436 primeras dosis; 8.948.626 segundas dosis; 2.094.345 dosis, para un total de 11.042.971 esquemas de vacunación completos.





