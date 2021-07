Griselda Lobo oficialmente cambió su nombre a Sandra Ramírez, como la conocían en las Farc

21/07/2020 La ex guerrillera de las FARC Criselda Lobo, alias 'Sandra Ramírez' POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA INTERNACIONAL TWITTER DE LA FARC

Este jueves la senadora Griselda Lobo asistió a una notaría para cambiar legalmente su nombre a como fue conocida durante cerca de 40 años en las Farc: Sandra Ramírez.

“Decidí cambiarlo porque por Griselda Lobo nadie me conocía, por eso me dejé el que uso desde cuando ingresé a las Farc. Ahora, legalmente, me llamo Sandra Ramírez Lobo”, le dijo la congresista de Comunes al noticiero CM&.

Ramírez fue la primera exguerrillera de las Farc en llegar a la mesa directiva del Senado como vicepresidenta segunda, cargo que dejó apenas hace unos días cuando se instaló el nuevo periodo legislativo.

Lobo, viuda del fundador de las Farc, Pedro Antonio Marín, alias ‘Tirofijo’ o ‘Manuel Marulanda’, ganó uno de los cinco escaños reservados en el Senado para el nuevo partido político por un periodo de ocho años gracias al Acuerdo Final de Paz firmado con el Estado colombiano en noviembre de 2016.

La excombatiente es santandereana, de la provincia de Vélez, militó en la guerrilla desde sus 18 años y fue compañera hasta los últimos días de Marulanda. Es reconocida también por haber integrado la comisión exploratoria que daría paso a la fase de diálogos formales entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla.

En enero de 2021, después de días de debate entre los excombatientes de las Farc, la colectividad llegó a un acuerdo para cambiar el nombre de su partido político a Comunes. El anuncio se hizo el 24 de enero en la tarde después de que finalizara la segunda Asamblea Extraordinaria de la colectividad realizada simultáneamente en varias ciudades del país.

“Quiero informarle a Colombia y a la comunidad internacional que a partir de hoy llevaremos el nombre de COMUNES, porque somos un partido de gente común, trabajando por un país justo y con bienestar para la gente del común”, escribió Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, en su cuenta de Twitter.

Según Sandra Ramírez, se contemplaron tres propuestas para nombrar la colectividad: ‘Unidad Popular del Común’, ‘Fuerza Popular del Común’ y ‘Comunes’, pero al final ganó esta última opción a través de un proceso de votación.

Así mismo, las cabezas visibles del partido Comunes anunciaron que ya tienen la propuesta para un gobierno de transición en 2022. El grupo publicó en su cuenta de Twitter que, aunque ya han avanzado, seguirán trabajando para ajustar la estrategia electoral que aseguran está encaminada a la “consolidación de la paz con justicia social”.

El objetivo de este cambio de nombre es desligar a los firmantes del Acuerdo Final de Paz de los actos violentos que siguen cometiendo las disidencias de las Farc. Londoño aseguró a través de un video publicado en Twitter el pasado 20 de enero que haber mantenido el acrónimo para constituir un partido político no fue una buena decisión y por eso debían cambiarlo.

“La práctica y la realidad demostró que no fue lo más acertado. Espero que en esta segunda Asamblea Extraordinaria del partido -por la vida, por la paz y con justicia social- la militancia debata este tema y cambiemos el nombre del partido”, aseguró el exguerrillero.

