A Yeison Jiménez le ‘dieron palo’ en redes sociales por, supuestamente, incentivar a no leer

El cantante de música popular, Yeison Jiménez, causó confusión en sus seguidores por un curioso mensaje que dejó en su cuenta de Instagram sobre los libros y en el que invitaría a dejar de leer; su publicación desató una controversia en redes sociales.

En su perfil oficial de la red social, donde acumula más de 3 millones de seguidores, el manizaleño publicó una foto en la que se le ve posando sentado, de piernas cruzadas, con cara de intelectual y con un libro en la mano durante su estadía en Miami, Estados Unidos.

En la descripción de la fotografía dejó el mensaje por el que le dieron palo en redes y en el que aconsejaría leer menos libros: “Si aprendes a leer los humanos necesitarás menos libros 📚”, escribió el intérprete de ‘El Desmadre’.

Luego de que la fotografía se posteara en el perfil del cantante, los internautas no tardaron en reaccionar e interpretaron lo dicho por Yeison como una recomendación a leer menos. Además, otros lo criticaron por el error de ortografía que el famoso tuvo en su corto pero controvertido mensaje.

Tras la publicación, los usuarios de Instagram emprendieron un debate sobre la importancia de la lectura y la buena manera de escribir y expresarse en redes sociales para evitar ese tipo de confusiones. Por otro lado, hubo quienes tildaron de “ignorante” a la voz de ‘Aventurero’.

“No entendí, ¿qué quiso decir?”, “la ignorancia es atrevida”, “¿qué? jajaja aprende a leer y a escribir”, “qué frase tan inspiradora”, “Yeison Coelho”, “cuando no vas a la U, pero aún así tienes plata”, “se me bloqueó la cabeza”, “leer nos hace libres”, “se nota que no lee ni la portada”, “lo suyo es la música” y “tiene el libro al revés”, fueron algunos de los cuestionamientos a Yeison Jiménez.

No obstante, y como la mayoría de ocasiones ocurre cuando hay polémica en redes sociales, hubo quienes salieron a defender al intérprete de música de despecho y dijeron que no se le podía juzgar porque la frase no tenía sentido y quizá estaba mal escrita, por lo que, supuestamente, no eran válidas las criticas mencionadas.

Algunos de los mensajes positivos al caldense fueron: “Bello intelectual”, “qué mejor poema para leer que tú”, “mucho bombón”, “guapote”, “Dios te bendiga siempre”, “hermoso”, “qué guapo”, “qué elegancia”, “Dios, me enamoré otra vez”, “eres el mejor”, escribieron algunos de sus admiradores.

¿Se equivocó Yeison? Saque sus propias conclusiones, esta es la publicación:

¿YEISON JIMÉNEZ EN ONLYFANS?

No es la primera vez que Yeison Jiménez controvierte la esfera de la farándula criolla. Hace tan solo semanas, rompió el silencio sobre los deseos de sus seguidores de que debute en OnlyFans o en otros espacios de contenido erótico y su respuesta ‘achantó’ a más de uno, pues el caldense parece estar renuente a dicha petición.

En diálogo con el portal Pulzo, el intérprete se refirió al tema, cuestionó a quienes publican fotos, videos y demás material en esas páginas y dijo: “Es una moda. Todo el mundo quiere ver a todo el mundo en Onlyfans. Son como locos”, expresó.

Además, de acuerdo con el medio que lo entrevistó, Yeison incursionó en otros sectores del empresariado que le deja grandes ganancias y en los que no necesita desnudarse o dejar provocativas publicaciones para lucrarse.

El negocio que le permite dicha solvencia económica al artista, oriundo de Manzanares, Caldas, es un emprendimiento de gorras que creó durante la pandemia, cuando la economía de muchos ciudadanos se vio seriamente afectada.

El cantante de ‘Porque la envidia’ promociona las gorras mediante sus redes sociales, donde tiene miles de seguidores, lo que le permite distribuirlas con más facilidad.

“El tema de las gorras a mí, me produce dos veces lo que le produce a la modelo mejor paga de OnlyFans de Colombia, así que yo no tengo necesidad de eso (mostrarse en páginas eróticas”, expresó Jiménez.

