Esta es la colección de carros de lujo de Epa Colombia, se comprará otro

Tras el rotundo éxito de su emprendimiento, Daneidiy Barrera conocida como Epa Colombia, compartió un video en el que mostró su colección de carros y manifestó que seguirá trabajando en la venta de su tratamiento de alisamiento para cabello para poder ahorrar y comprarse un nuevo carro, el cual reveló será de marca Porsche.

En su publicación, en la cual está su novia Diana Celis, ella recuerda cómo fueron sus inicios como empresaria y todos los inconvenientes y episodios de problemas que tuvo para poder darle rumbo a su empresa.

La pareja de la influenciadora, que está grabando en el garaje donde están sus carros le pregunta: “Amor ¿recuerdas cuando tú vendías las keratinas y se te regaban? con esos tarritos todos feitos y respóndele a la gente porque eso eran solo PQRs.”

A lo que Daneidy respondió: “Me tocaba a mi pagar el envío otra vez, reponer los productos, se burlaban de mí y era muy difícil y se burlan de mí. Ahora mismo estamos ahorrando para el próximo. ¿Cuál será? Tendré un Porsche si puedo vender muchísimas keratinas el próximo mes”, comentó Epa Colombia.

En una de sus más recientes publicaciones, Epa Colombia mostró que se compró una camioneta Range Rover color blanco la cual está avaluada entre los $200 y $300 millones.

Asimismo, antes de esta adquisición se compró un carro convertible Mazda MX-5 color gris el cual tiene un valor de $128.550.000. Este modelo, según la marca del carro, tiene uno de los diseños más destacados del mercado; sin embargo, ella lo transformó y cambió su color de rosado.

La primera camioneta que logró comprar gracias a los ingresos de su empresa, fue una Mazda CX 30 color rojo que costó entre $100 y $120 millones.

“Piensan que esta guisa lava dinero”: Epa Colombia se despacha contra la Dian y demuestra que no evade impuestos

A través de sus historias de Instagram, la empresaria bogotana Daneidy Barrera, conocida en redes sociales por sus éxitosos productos de alizado capilar, le contó a sus seguidores que la Dian, por medio de un requerimiento llegó a las instalaciones de las bodegas de sus empresa con el fin de verificar si ella hacía lavado de dinero o evadía impuesto, a lo que ella de manera contundente manifestó:

<i><b>“</b></i>Desde que yo empecé ser empresaria mi vida cambió porque yo era pobre y pasé a ser Ricky Ricón, desde entonces me empezaron a perseguir de una forma increíble y te cuento que la Dian me hizo un requerimiento y entró a mi empresa y qué quisieron decir que ¿yo era evasora de impuestos?”, dijo la influenciadora.

Asimismo, de manera vehemente destacó que en el país las personas no pueden salir adelante, “a ti te aplastan en Colombia”, indicó la emprendedora, señalando que la entidad recaudadora de impuestos llegó a su empresa para ver si ella estaba haciendo las cosas bien.

“La Dian entró a mi empresa y qué quisieron decir ¿Que yo era evasora de impuestos? ¿Qué yo lavo dinero? Escúchame amiga, me enviaron la Dian entraron a mi empresa para mirar si yo no estaba haciendo bien las cosas, para aplastarme, porque la Dian es cárcel”, contó Epa Colombia en su publicación.

Entonces, en su particular forma de actuar, le pregunta a sus seguidores “¿Tú crees que yo me voy a ir a la cárcel?” a lo que ella cuenta que como empresaria y para evitar tener problemas con la Dian decidió asumir el pago del 19 por ciento de IVA de la venta de sus productos.

“Qué te decía yo cuando me comprabas mis productos: Págame el IVA. Y tú me decías que me comprabas mis productos, pero no pagabas el IVA. Entonces, yo amiga decidí asumir el 19% de los productos que te vendí, porque yo no me quiero ir a la cárcel”, relató la mujer.