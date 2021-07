“Es un jugador conflictivo”: Libertad de Paraguay sobre por qué no le interesó contratar a Teófilo Gutiérrez

Teofilo Gutierrez of Colombia's Junior Barranquilla reacts after the 2018 Copa Sudamericana second leg final football match against Brazil's Paranaense at the Arena da Baixada stadium in Curitiba, Brazil, on December 12, 2018. - Paranaense won in a penalty shoot-out. (Photo by Heuler Andrey / AFP)

El contrato de Teófilo Gutiérrez con el club de fútbol Junior de Barranquilla finalizó el pasado 1 de julio. Luego de que hace cuatro años firmara contrato con el conjunto tiburón por un valor de 1.8 millones de euros, proveniente del Sporting de Lisboa de Portugal, aún se encuentra como agente libre.

Entre los rumores sobre los equipos que podrían estar interesados en el jugador, sonó en los últimos días la posibilidad de que fuera Libertad de Paraguay el que se llevara al barranquillero para sus filas. Pero las expectativas de los hinchas fueron desinfladas cuando, Rubén Di Tore, director técnico de la escuadra guaraní, aclaró en programa ‘Fútbol a lo Grande’, que “ofrecieron a Teo Gutiérrez, pero es un jugador conflictivo y no le llamamos”, razón por la cual la oportunidad con el equipo paraguayo se cerró.

Asimismo, se conoció que el director técnico del Independiente Medellín, Hernán Darío Gómez también lo habría rechazado porque, según él, “el equipo ya está confirmado. Lo de ‘Teo’ nunca lo hemos tocado porque ya tenemos hombres en esa posición. Hay jugadores muy importantes como ‘Vlacho’ [Vladimir Hernández], Edward López, Diber Cambindo, Adrián Arregui, que es un hombre que me da muy buenas ideas”.

De acuerdo con información de RCN Radio, otro de los equipos que tendrían en la mira a ‘Teo’ es Millonarios, a donde entraría como reemplazo de Cristian el ‘Chicho’ Arango, “pues el paisa abandonaría las filas azules rumbo a la MLS, por lo que los hinchas le estarían pidiendo a las directivas hacer el esfuerzo para ficharlo y armar el equipo”.

Cabe recordar que Gutiérrez, con gran pasado en el fútbol argentino y en Colombia, venía ejerciendo presión por la renovación de su contrato con Junior desde diciembre de 2020 y tuvo algunas ofertas en el fútbol gaucho que finalmente no tomó.

En sus habituales transmisiones en vivo y sus pronunciamientos en redes, el experimentado delantero había informado sus intenciones de quedarse en Junior, pero no hubo una oferta en concreto.

Situación similar sucedió entre Junior de Barranquilla y Palmeiras de São Paulo con el jugador Miguel Ángel Borja, quien después de la Copa América 2021 regresara al ‘verdão’ a falta de una oferta entre el club colombiano y el brasileño por continuar con la cesión o acceder a la opción de compra del atacante cordobés.

Todo parece indicar que la situación económica en el club barranquillero no es la mejor, pues el principal obstáculo entre Teófilo y Junior fue de índole financiero. Aparentemente, ambas partes buscaban hacerle una reducción en su salario para renovar, pero el atacante se opuso a la baja en su paga.

Tras las aparición de varias lesiones y los malos resultados que condicionaron más el negocio, la salida se cerró con la finalización del contrato. Ni el futbolista ni el equipo dieron detalles oficiales de la salida, sin embargo, en la cuenta de Twitter de Junior anunciaron la llegada de dos jugadores al plantel: Walmer Pacheco y Juan Sebastián Herrera.

También se ha hablado de varias opciones y posibilidades de que el jugador vuelva al fútbol profesional de Argentina o se estrene en el de Arabia Saudita. No obstante, no se descarta alguna sorpresa en Colombia con su potencial llegada a América de Cali o Atlético Nacional, club que de momento no puede fichar por la sanción del Tribunal Superior de Suiza donde obligan a los paisas a pagarle cinco millones de dólares a Cortuluá.

