Hombre en Armenia que confesó haber matado y enterrado a su esposa quedó libre por no ser “hallado en flagrancia”

En la zona boscosa del polideportivo del barrio Santander, Armenia, un hombre asesinó y enterró a su esposa. Aunque luego del crimen el hombre se entregó a las autoridades, no fue capturado por la Policía.

El caso lo dio a conocer el comandante de la Policía departamental del Quindío, coronel José Luis Ramírez Hinestroza, quien contó que el homicidio ocurrió durante una pelea.

Hizo presencia en las instalaciones de la URI una persona del sexo masculino, manifestando que el día 6 de julio, siendo aproximadamente las 10:00 pm, sostuvo una discusión con su pareja sentimental y le había causado la muerte de forma accidental al golpearse contra el baño

A pesar de la confesión, el hombre no fue capturado por las autoridades y de acuerdo con el coronel de la policía departamental esta polémica decisión se debe a que no fue hallado en flagrancia y no tiene una orden de arresto, por lo que quedó en libertad, pero si con un proceso judicial.

Según Blu Radio, Sandra Castañeda, miembros del Observatorio de Mujeres, solicitaron que se tomaran acciones para evitar que este tipo de hechos ocurran en Colombia.

El asesino de la mujer confiesa y es luego dejado en libertad, ¿qué más pruebas se necesitan?, No entendemos muy bien (…) En otra sociedad, en otro lugar, esto sería inadmisible, la gente levantaría su voz.

El próximo 19 de julio se programó una audiencia en la que se espera se imputen cargos contra el asesino de su pareja sentimental.

En solo dos meses del 2021 aumentaron los feminicidios en Colombia

La Fiscalía General de la Nación entregó un informe en el que confirma que, entre el 1 de enero y el 28 de febrero del 2021, se registraron 37 feminicidios en Colombia, estas cifras indicarían, según la entidad, que con relación a los asesinatos de mujeres registrados en 2020, la cifra aumentó en un 8.8%.

Juliana Bazzani, asesora de la Fiscalía, denunció que, contrario a encontrar una disminución en casos y denuncias, lo que está pasando es que se la violencia ha aumentado en los últimos meses y más desde que empezó la pandemia.

“Desafortunadamente en los casos de feminicidios se ha visto un aumento, registrándose en la entidad 37 víctimas al 28 de febrero, lo que representa un incremento del 8.8%, es decir que son tres víctimas más en comparación con la misma fecha del año pasado”, explicó Bazzani a RCN Radio.

La entidad también aseguró que Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá, Santander, Atlántico y Bolívar han sido los departamentos con más casos de feminicidios en los últimos cinco años, lugares en los que las autoridades han implementado iniciativas con el fin de proteger los derechos de las mujeres que están siendo víctimas de algún tipo de violencia.

Una de las problemáticas que más ha aumentado con los meses, según el informe del ente acusador, es la violencia intrafamiliar, este es el segundo delito más denunciado por parte de mujeres a nivel nacional; durante el año 2019 fueron denunciados 88.041 casos de agresiones a mujeres por parte de sus parejas o algún familiar, mientras que en 2020 se conocieron 8 mil casos más, para un total de 96.010 denuncias.

