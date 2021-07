“Los hombres necesitan creer que son más que lo que hacen en la cancha”: Vanessa Córdoba sobre los futbolistas de la selección

El pasado 16 de julio, la guardameta colombiana Vanessa Córdoba se convirtió en la primera extranjera en la Liga MX Femenil, luego de ser fichada por el Querétaro tras sus destacadas actuaciones con La Equidad (Bogotá). Pero no son solo sus virtudes bajo el pórtico las que la han hecho figurar, sino su activismo en busca de mejores condiciones laborales para sus colegas.

Córdoba, por ejemplo, denunció en 2017 que las futbolistas de la selección Colombia, de la que ella ha hecho parte, no fueran tenidas en cuenta para la presentación oficial del uniforme. También ha cuestionado la inequidad de género en el fútbol y dejado en evidencia cómo las mujeres no pueden vivir de este deporte, debido a la brecha salarial.

Según la arquera de 26 años, su activismo en redes sociales representó que no fuera llamada al combinado tricolor en los Juegos Panamericanos Lima 2019, entre otras. Sin embargo, Vanessa, hija del exguardameta Óscar Córdoba, manifestó que no dejará de denunciar, de buscar un cambio en las condiciones laborales de las jugadoras.

En diálogo con Agencia EFE, sostuvo:

“Gente cercana a mí me dice que o me dedico a jugar o soy activista, eso es una idea errónea que hay en el fútbol, sólo quieren máquinas que no piensen. Las futbolistas estadounidenses nos enseñaron que somos más que deportistas”.