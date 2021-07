Secretario de Gobierno de Bogotá asegura que en marchas hubo financiamiento del narcotráfico

Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá. Foto: Colprensa

El secretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, señaló que tanto el microtráfico como el narcotráfico han sido financiadores de algunos grupos dentro de la protesta social de los últimos meses en la ciudad. Sin embargo, aclaró que son casos ajenos a la movilización y que, por ahora, ya ha habido capturas y hasta investigaciones en curso.

Algunos casos ya han contado con judicialización y así avanzar en el objetivo de acabar con las ollas.

“El narcotráfico y el microtráfico sí han financiado actividades, por lo menos aquí hay claridad en el Portal de Las Américas, ya hay detenciones, procesos de judicialización y acción concreta de la fuerza pública para desmantelar esas ollas y evitar que se mezclen procesos de delincuencia como el microtráfico con procesos de movilización social que son legítimos”, señaló Luis Ernesto Gómez en La FM.

Por su parte, el personero de Bogotá Julián Pinilla también insistió en que el microtráfico se ha convertido en un problema dado el consumo que se da en zonas comunes, como parques. “Veo distintos problemas, uno de ellos es el microtráfico, consumo y la destrucción de parques ya que para la comunidad cercana es un espacio familiar, la necesidad de intervención de la Personería tras los escenarios de violencia ha generado la creación del Grupo Especial Nocturno que acompaña este tipo de escenarios

Por otro lado, en una reunión privada, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López sostuvo un encuentro con manifestantes de primera línea de la ciudad, durante el pasado sábado como una forma de establecer diálogos con los miembros de esos grupos de la protesta.

La alcaldesa confirmó el encuentro, con un mensaje a través de su cuenta de Twitter, en el que afirmó que los jóvenes habían dialogado días antes con el padre Francisco de Roux e Ingrid Betancourt, quienes le pidieron a López conversar con ellos.

“Los jóvenes que asistieron el sábado dejaron claro que no venían en representación de ningún grupo en particular y que no tenían capacidad de pactar o acordar nada. Simplemente querían que escucháramos algunas de sus preocupaciones, propuestas y reclamos. Así lo hicimos”, aclaró la alcaldesa López.

Sin embargo, la mandataria no dio más detalles de la reunión que habría desembocado unos encuentros que desde hace varios días iniciaron el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, y la excandidata presidencial Ingrid Betancourt que como parte de su visita al país se ofreció para aportar a las soluciones de la crisis social.

El secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez confirmó que él también hizo parte de la reunión y que los jóvenes manifestantes sí hacían parte de la primera línea de varias localidades de la ciudad, aunque no asistieron en calidad de representantes de esos grupos.

“Se acordó que se trataba de un encuentro, no con vocerías oficiales, sino con participantes de distintas organizaciones que querían plantearnos sus preocupaciones y que buscaban, ante todo, tener un espacio para la construcción de confianza en torno al diálogo”, afirmó Gómez.

Este encuentro se dio, entonces, dos días después de una reunión que la Alcaldía propuso en el Archivo Distrital con voceros de las primeras líneas por localidades, pero en el que los jóvenes se sintieron molestos por la ausencia de la mandataria de la capital, que decidió no asistir por las garantías que podía tener en el espacio.

