“Si cometió un error, seguramente que lo va a aclarar”: presidente de Boca Juniors sobre Cardona

Edwin Cardona, vistiendo el '10' en la selección Colombia durante la Copa América. REUTERS/Ueslei Marcelino

El pasado 11 de julio se hizo viral un video en el que se ve a Edwin Cardona en una celebración, sin medidas de distanciamiento, departiendo, entre otros, con el cantante de vallenato Nelson Velásquez. El filme generó polémica en la prensa deportiva pues Boca Juniors esperaba que, inmediatamente terminara su participación con la selección Colombia en la Copa América, regresara a Argentina. El club xeneize jugaba con Atlético Mineiro el pasado martes por Copa libertadores y quería contar con el colombiano.

Boca le dijo a Cardona que enviaría un avión chárter a Brasil para recogerlo, pero el jugador habría solicitado que fuera enviado a Colombia, para regresar junto con su familia a Argentina. Así lo registraron los medios. Después de ello, circuló el video en el que se le ve con sus allegados sin tapabocas y en una reunión. Tanta polémica generó lo ocurrido que periodistas como Luis Fregossi afirmaron que en el equipo porteño se estaba contemplando la recisión del contrato del centrocampista.

Pues bien, el pasado miércoles Cardona regresó a Buenos Aires con su familia en un vuelo chárter, y el presidente de Boca Juniors, Jorge Ameal, dejó entrever que le manifestaba su apoyo.

“Cardona es un gran jugador, es un excelente jugador. Después, hay temas que son para dentro de la familia y él lo deberá explicar. Deberá explicárselo a nuestro técnico, llegó hoy a la madrugada, hay que ver cuál era la problemática familiar que tenía y después evaluaremos todo lo que pasa”, sostuvo el dirigente deportivo en entrevista con TyC Sports.

Además de informar que será Miguel Ángel Russo quien escuché al futbolista para tomar medidas en el asunto, Jorge Ameal agregó que en efecto le propusieron a Cardona regresar en un vuelo chárter de Brasil a Argentina, siendo el club el que cubriera los costos que dicho desplazamiento. Lo que le cuestionarían al colombiano no sería su regreso a su país natal, sino que rompiera la ‘burbuja’ para evitar contagios de covid-19 en el club. De hecho, por esta razón permanece aislado.

En contexto: Edwin Cardona regresa a Buenos Aires, pero deberá esperar para entrenar con Boca Juniors

“¿Qué queríamos? Nosotros habíamos dicho que, si viajaba de Brasil para acá, poníamos el avión para que él pueda volver y no romper la burbuja. Pero bueno, pasó otra cosa. Nosotros vamos a evaluar, estamos evaluando todo y, fundamentalmente, hay que escucharlo a él (...). Él es un gran jugador, pero en estas cosas, si cometió un error, seguramente que lo va a aclarar, a mí no me cabe ninguna duda”, expresó Ameal.

En la imagen, Jorge Amor Ameal, presidente del Club Atlético Boca Juniors. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Acerca de la situación de Cardona también se refirió el exfutbolista y ahora integrante del Consejo de Fútbol de Boca, Jorge Bermúdez: “Lo que venga a futuro dependerá de muchos factores. No olviden que en todo equipo hay que tener en cuenta la posición de un cuerpo técnico que es el que define los pasos, decisiones y permisos. El jugador tiene que responderle a ese cuerpo técnico en confianza, en la cancha y fuera de ella. Habrá que esperar lo que en el futuro se pueda llegar a dar”, aseguró el también colombiano.

En ESPN F90, Bermúdez agregó que, “hubiese gustado que termine su presentación en Copa América y que vuelva inmediatamente para estos partidos”, pero, como no se dio, lo que más quieren en el equipo es “que vuelva pronto a la cancha, que nos dé una mano y que muestre que ama tanto a la institución como nosotros”.

