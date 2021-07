Un grupo de ciclistas fue arrollado por un conductor ebrio en Copacabana, Antioquia

En la imagen, los ciclistas atropellados y el momento de la captura del conductor que los arrolló. Foto: Captura de video Denuncias Antioquia.

En el municipio de Copacabana, en Antioquia, cuatro ciclistas que se movilizaban por la vía entre Bello y Hatillo, fueron atropellados por un hombre en estado de embriaguez, que conducía un furgón y portaba el uniforme de una empresa de hielo. Una de las víctimas se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte.

“Estaban todos en el piso, las luces, las bicicletas, las mujeres gritando, los compañeros activando los celulares para llamar a la ambulancia.”, contó en entrevista con Noticias Caracol, Jhon Aguilar, un ciclista que fue testigo de los hechos.

Según conoció Blu Radio, dos de los ciclistas fueron auxiliados en el mismo lugar del accidente, sin embargo, las otras dos víctimas tuvieron que ser trasladadas a un centro médico. Una de ellas, identificada como Mary Luz Tamayo, en el momento se debate entre la vida y la muerte producto de las heridas que recibió tras ser atropellada.

De acuerdo con testigos consultados por Noticias Caracol, las graves heridas de la víctima son producto del impacto del furgón que causó que la joven ciclista cayera entre una reja y un muro al costado de la vía.

“Cuando ya llegamos a la escena, porque estábamos a 200 metros de ellas, ya vimos la compañera en el piso, ya sangrando las orejas sangrando, la nariz y los ojos, y un compañero que es paramédico dijo que era síntomas peligrosos. Ya llamamos al 1-2-3, llegó la ambulancia y la Policía más adelante capturó al señor.”, relató en diálogo con Blu Radio, Jhon Londoño, un ciclista que conocía a las víctimas y que ese día también salió montar con ellos, pero en un grupo diferente.

En diálogo con Noticias RCN, el gerente de la Clínica del Norte de Copacabana, Alejandro Camargo, confirmó que Tamayo fue ingresada al centro hospitalario con un trauma craneoencefálico.

“Llegan dos de las lesionadas del grupo arrollado, una persona de 31 años con traumas leves de cabeza, rodilla y cadera que fue dada de alta esta mañana. Pero, tenemos una de 55 años en estado crítico, con trauma craneoencefálico y de tórax severo que requirió cirugía urgente.”, informó Camargo al noticiero bogotano.

Tras el accidente, el jefe de tránsito y transporte de Antioquia, el coronel José Archila, informó que el conductor del vehículo se dio a la fuga, sin embargo, la comunidad lo detuvo metros más adelante y lo entregaron a las autoridades, quienes aseguró en el momento adelantan una investigación sobre el caso.

“El conductor del vehículo es dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación quien ha realizado el dictamen de embriaguez y el cual arrojó un grado tres de alcoholemia.”, indicó el jefe de tránsito y transporte de Antioquia.

Por su parte, los ciclistas hicieron un llamado a todos los conductores para que sean conscientes de la forma y en el estado en el que se movilizaban por las vías y así se eviten este tipo de accidentes. “Le hacemos un llamado a todos los conductores que sepan que nosotros los ciclistas tenemos a alguien que nos espera en la casa.”, manifestó a Noticias Caracol, Arley Henao, testigo de los hechos.

Las 10 zonas más peligrosas para los peatones en Medellín

En la imagen la ciudad de Medellín, Colombia. Foto: Colprensa.

El Observatorio de la Agencia de Seguridad Vial indicó que, en los últimos años, tan solo en la ciudad de Medellín, alrededor de 700 personas han fallecido a causa de siniestros viales, mientras que más de 5.900 resultaron lesionadas. Ante las cifras, la Universidad Nacional de Medellín decidió ubicar los 10 puntos más peligrosos para los peatones en la ciudad.

“En este trabajo se aplicaron técnicas estadísticas para buscar explicaciones de los accidentes, tanto con heridos como con muertos. Actualmente, en los reportes de tránsito o policiales, el accidente se ubica en la esquina más cercana y no en la dirección exacta. Por eso no hay una adecuada lectura de qué cosas pueden influir en los accidentes, porque es claro que los peatones no solo cruzan por las esquinas.”, explicó el profesor Iván Sarmiento, el encargado de asesorar la investigación.

Sarmiento además confirmó que los casos de accidentes de tránsito están directamente relacionados con la velocidad. “Una de las soluciones que podríamos implementar es la reducción: si el límite se fija en 50 km/hora la ciudad no perdería competitividad y hasta se ahorraría tiempo porque no se cerrarían carriles enteros durante horas para atender incidentes.”, explicó Sarmiento.

Así, como resultado de la investigación realizada por la candidata a magíster de Estadística, Jully Patricia Saldarriaga, las 10 zonas más peligrosas para los peatones en Medellín, son: Campo Amor, Tricentenario Belalcázar, Suramericana, Conquistadores, San Joaquín, Patio Bonito, Guayabal, San Benito, El centro de El Poblado, y Villa Carlota.





SEGUIR LEYENDO