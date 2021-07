La cantante Adriana Lucía aseguró que no va ingresar a la política

La cantante de vallenato, de 39 años, Adriana Lucía, en los últimos años ha tomado gran notoriedad en redes sociales por sus constantes cuestionamientos a la política colombiana, tanto así que ha encabezado conciertos para hacer manifestaciones de injusticias y para hacer el llamado de atención al Gobierno respecto algunas crisis sociales, como lo es el asesinato de líderes sociales; sin embargo, a pesar que cualquiera piense en ella en la espera política, en la últimas horas ella desmintió querer llegar a ejercer una vida política.

Todo comenzó porque en redes sociales se dio a conocer un listado no oficial con nombres de quienes posiblemente se integrarían al partido Pacto Histórico, en el cual figuraba el nombre de la cantante, por lo que muchos de sus seguidores se asombraron y empezaron a preguntar si esto era una realidad.

El listado por el que le preguntaron a Adriana Lucía si se lanzaría a la política, se conoció desde el pasado 12 de julio, en la cual hay en total 20 nombres (10 hombres y 10 mujeres) para su postulación como militantes de Colombia Humana para el Senado en las próximas elecciones.

Ante el alboroto y la polémica que causó dicho listado la cantante tuvo que salir al paso y aclarar la situación.

“No, no tengo ninguna aspiración a ningún cargo político. No, no tengo acercamiento con ningún partido político. Sí, todos mis sueños profesionales están en la música. Sí, seguiré apoyando a las comunidades y personas a quienes pueda servirles. Sí, creo en una nueva historia para Colombia”, aclaró en la red social Twitter.