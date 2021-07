Viral respuesta de Lina Tejeiro sobre el miembro viril de un hombre que le dijo “gorda”

Lina Tejeiro, actriz y empresaria colombiana, mostró cómo le sacaron los biopolímeros de los glúteos. Foto: Instagram de Lina Tejeiro

La famosa actriz Lina Tejeiro sigue demostrando que posee una personalidad bastante peculiar para enfrentar a sus ‘adversarios’ en redes sociales. En las últimas horas se viralizó la contestación que la artista le hizo a un cibernauta cuando este la llamó “gorda”.

Tejeiro compartió una foto dentro de un carro, en la que se ve con su esbelta figura y con ropa de ir al gimnasio, varios de sus fanáticos la halagaron y le dejaron cientos de reacciones aduciendo que se veía hermosa y con espléndidas curvas.

Sin embargo, hubo a quienes, al parecer, no les gustó la foto y le dejaron algunos comentarios negativos como “se me hace gorda”.

Lina no perdió oportunidad para responderle y le dejó un mensaje que se viralizó rápidamente en la red social: “¿Gorda? jajaja gorda es como quisieras tenerla”, dijo en todo jocoso la intérprete.

El comentario fue ampliamente viralizado en Twitter y varios cibernautas elogiaron a su artista favorita por defenderse de esa manera, haciendo alusión, presuntamente, al pene del hombre que la increpó de esa manera.

Sin embargo, hubo otros tuiteros que le dijeron a Lina que no entendió el comentario de doble sentido con el que el usuario de Twitter quería halagarla. Algunos de los mensajes que Tejeiro recibió en su publicación fueron:

“Cuando el chiste más ridículo del mundo le sale mal”, “Jajaja qué peinada”, “Jajajajaj lo mató”, “Ella es la reina del sarcasmo”, “Parcero, crema #4 para esa quemada de culo que le acaban de pegar”, expresaron los usuarios.

Así sucedió:

No es la primera vez que Lina reacciona a los comentarios de sus seguidores. De hecho, se ha caracterizado por responder con humor a quienes la critican por diferentes aspectos, hace unas semanas ‘peinó' a quienes la criticaron por el tamaño de sus glúteos.

Mientras se maquillaba, y tras responder otras preguntas mediante la opción de Instagram y con el humor que la caracteriza, un comentario sobre sus glúteos llamó la atención, “Ya no tiene culo”, decía el mensaje de la persona que decidió interactuar con la actriz. En medio de las risas, y mientras se ponía labial, la actriz contestó, “me encanta cuando me dicen estas cosas”, y agregó, “mi amor, yo culo sí tengo, porque sino no la viviría cagando, pero que no sea del tamaño que a ti te guste no es problema mío”.

Cabe recordar que Lina, quien constantemente incita y promueve mensajes sobre el amor propio, tuvo que someterse a una cirugía, en julio de 2020, para remover los biopolímeros que le fueron inyectados en sus glúteos en el 2014.

Al igual que la situación que vivió la modelo y presentadora colombiana, Jessica Cediel, Tejeiro sufrió serias complicaciones de salud como consecuencia de un procedimiento estético que le prometieron que tenía ciertos resultados, pero terminaron teniendo otros. Lina fue engañada.

“Tuve que ser intervenida quirúrgicamente para retirar biopolímeros de mis glúteos (...) hace seis años me habían inyectado en un spa de la 109 con 16 (...) se suponía que era un medicamento para fortalecer y quitar la flacidez”, explicó Lina que, además de ello, aseguró que sentía dolores intensos, adormecimientos en una de sus piernas, y fuertes calambres en la zona de sus glúteos y su espalda baja.

Las cicatrices en su espalda baja y en la parte superior de sus glúteos no han impedido la labor de Lina para empoderar a otras mujeres para que incluyan la autoaceptación y el amor propio en sus vidas, en su momento, cuando se sometió a la cirugía, Lina dijo que buscaba era, “concientizar a todas las mujeres para que piensen antes de someterse a cualquier procedimiento estético”. Todos estos mensajes acompañados de crudos videos en donde se ve a la actriz internada en un hospital, y con imágenes delicadas del procedimiento al que tuvo que ser sometida.

SEGUIR LEYENDO: