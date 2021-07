Habitantes de Providencia bloquean vías para presionar por ayudas del Gobierno nacional

Este martes habitantes de la isla de Providencia salieron a bloquear varias vías para presionar por ayudas al Gobierno nacional para la reconstrucción de sus viviendas.

Los bloqueos se registraron en los sectores de Town y Mountain. Allí los ciudadanos aseguran que están cansados de vivir en carpas y que no les cumplan con sus viviendas.

En redes sociales varios usuarios publicaron videos y fotografías de los bloqueos, en los que se ve cómo varios jóvenes le prenden fuego a unos trozos de madera que estaban sobre la vía en el sector de Lady Hill.

Hace unas semanas desde el Ministerio de Vivienda aseguraron que las medidas emprendidas desde el sector de vivienda, agua y saneamiento básico se desarrollan en tres frentes de manera simultánea: (i) reconstrucción estructural de viviendas, (ii) construcción de viviendas nuevas y (iii) proyectos estratégicos para la recuperación y fortalecimiento del sector de agua y saneamiento básico.

En cuanto a la reconstrucción estructural, señalaron que han invertido más de 500 viviendas. Así, estas reparaciones abarcaron la reconstrucción de muros, cubiertas, entre otras estructuras. Igualmente, se repararon las barandas, las puertas y las ventanas. Además, las redes eléctricas e hidrosanitarias fueron intervenidas y las fachadas renovadas y pintadas.

Así lo explicó Susana Correa Borrero, gerente para la Atención y Reconstrucción de la Isla: “Hemos adelantado el proceso de reconstrucción de viviendas en Providencia, con el acompañamiento y participación activa de los habitantes de la isla, y sorteado y superado las dificultades y limitaciones logísticas que encontramos. Hoy, hemos logrado entregar viviendas totalmente reparadas, en cuando a cubiertas y estructura, a más de 500 familias”.

Por su parte, la presidenta de Findeter, Sandra Gómez, indicó: “estas más de 500 casas que han sido intervenidas, proporcionan calidad de vida a las familias. El trabajo se ha enfocado no solo en reparar, sino en reconstruirlas, en muchos casos, debido a las condiciones estructurales en que se encontraban. El resultado es que quedan en mejores condiciones. El Gobierno Nacional, Minvivienda y Findeter, como ejecutor del proyecto, no hemos escatimado esfuerzos para que la comunidad de Providencia cuente con casas dignas, que los protejan y les permitan un nuevo comienzo”.

Sin embargo, a inicio de junio de este año, la periodista Amparo Pontón, quien vive en la isla, hizo un llamado para que atiendan la situación por la que atraviesan cientos de familias. “Vivimos en carpas, no tenemos derecho a tener una cocina aquí adentro, no tenemos derecho a tener el baño aquí, no tenemos derecho a tener una nevera, en la mitad de la lluvia nos toca salir a buscar el baño, nos toca salir a buscar un vaso con agua, eso es inhumano, eso no es justo con nosotros”, dijo.

Pontón señaló al Gobierno de prometer y prometer, pero al final no cumplir. “Salen a los medios internacionales a decir que pobrecita Colombia que le pegó un huracán, cuando nos pegó fue a nosotros y en este momento Colombia no nos ha respondido”.

“No hay albergues, no hay hospital, no hay casas nuevas, no hay techos nuevos, no hay colegio nuevo, no hay escenarios deportivos nuevos, Fontur se comprometió con los prestadores turísticos a repararlos para el 15 de enero y seguimos en lo mismo”, dijo la periodista.

En el video comentó que, “no creo que haya una incapacidad de traer los materiales a la isla para reconstruirla pues han pasado seis meses y medio desde que pasó el huracán y no ve grandes avances”.

