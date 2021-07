“Estoy muy orgullosa de ir al frente de un equipo tan bueno”: Caterine Ibargüen sobre los Juegos Olímpicos

GRAF5655. DOHA, 05/10/2019.- La atleta colombiana Caterine Ibarguen durante la final de triple salto del Mundial de Atletismo IAAF Doha 2019, celebrada este sábado en Catar. Ibarguen ha logrado la medalla de bronce en la prueba. EFE/Lavandeira jr

El próximo 23 de julio se dará inicio a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Para esta edición Colombia contará con 71 deportistas, de los cuales hacen parte los ciclistas Rigoberto Urán, Daniel Martínez, entre otros, la tenista María Camila Osorio, la atleta Caterine Ibargüen, entre otros deportistas.

Previo al máximo evento deportivo, Caterine Ibargüen habló en una entrevista para el periódico El Espectador donde contó cómo ve la delegación para representar al país, si ya estaba vacunada, si ha pensado en retirarse, entre otras cosas.

Sobre el nivel con el que cuenta su delegación, la atleta de Apartadó confesó que: “Vamos a ratificar que seguimos creciendo, como en los últimos 20 años. A los colombianos les digo que estén orgullosos de esta gran selección, que hemos hecho un gran sacrificio para dejar en alto los colores del país y que cada uno de nosotros va a hacer el mejor papel posible en Tokio, porque a través del deporte mostramos la mejor cara de nuestra cultura y minimizamos muchos malos momentos que hemos tenido que pasar”.

Para Ibargüen, en estos momentos de pandemia, lo más importante es Dios, pues ella considera que al estar conectada con Dios es la “la vacuna más poderosa”. “Estando fuera del país era más complicado obtener las dos dosis, entonces ya para los Olímpicos me voy así, cuidándome y con todas las medidas de bioseguridad que he implementado hasta hoy”, agregó.

Los Juegos Olímpicos como la Copa América, la Eurocopa y otros eventos deportivos fueron aplazados más de un año por la pandemia del COVID-19, esto tuvo como consecuencia que, casi en su totalidad, los deportistas tuvieran un fuerte receso y no practicaran para grandes competencias.

Por esta razón, algunos atletas pudieron considerar el retiro, pero este no fue el caso de Ibargüen, pues ella explicó que ”justo en ese tiempo decidimos con el profe Ubaldo Duany que nuestra relación atleta-entrenador llegaba hasta ahí, porque nuestro gran vínculo de amistad continúa, pero siempre tuve claro que el objetivo eran los Olímpicos. Estaba aferrada a la idea de que podía recuperarme y llegar en una muy buena forma a Tokio. Y con base en las nuevas fechas y todos los cambios planificamos esta temporada, pensando siempre en estar en la mejor forma en agosto”.

Por otro lado, hace unas semanas el Comité Olímpico Colombiano informó que Caterine Ibargüen sería la deportista abanderada, lo que significa que será la encargada de llevar la bandera de Colombia en los desfiles de los Juegos Olímpicos.

Sobre este tema contó que ha sido una de las cosas que más alegría le ha causado. “Cuando recibí la noticia se ve vinieron las lágrimas. Lo había soñado en otras ediciones y ahora se hizo realidad. Es un honor y un compromiso muy grande, una distinción que tiene mucho valor en el ambiente olímpico”.

Y agregó que es un orgullo ya que estará al frente de un equipo tan bueno, liderando muchos “deportistas talentosos”. “Me emociona mucho que haya sido elegida a pesar de no estar en mi mejor momento deportivo. Eso es muestra de que tuve una gran carrera, me alegra que esos reconocimientos los hagan en vida y por eso debo también agradecerle a la dirigencia, en cabeza de Ciro Solano, con quien sé que el deporte colombiano tendrá un mayor desarrollo. Intentaré dar lo mejor de mí, como siempre”.

