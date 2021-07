Partido Comunes respaldó al gobierno cubano: “algunos marchantes están confundidos”

Desde hace unos días Cuba vive la protesta social más grande e importante de su historia en contra del gobierno cubano. Desde esto algunos políticos colombianos se han manifestado, entre ellos, el partido Comunes, antiguas Farc, que emitió un comunicado apoyando al gobierno de dicho país.

“Desde el Consejo Político Nacional del Partido Comunes enviamos nuestro mensaje de solidaridad con el pueblo y el Gobierno cubano ante las agresiones promovidas por Estados Unidos y su política intervencionista en América Latina”, escribieron insinuando que las protestas están siendo manipuladas por el país norteamericano.

Se refieren a que desde 1959, “la revolución cubana ha sido blanco de los ataques de los gobiernos de Estados Unidos como parte de su política intervencionista”, indicando que este país ha saboteado, declarado una guerra bacteriológica, ejecutado actos de terrorismo y hasta atentados contra los dirigentes castristas, además de mencionar invasión militar y el ya conocido bloqueo económico y extranjero, “cuyos daños materiales se calculan en más de 90 mil millones de dólares”, explicaron en un comunicado.

Comunes señala que el endurecimiento del bloqueo impacta directa y negativamente a la economía de Cuba generando falta de combustible, afectando el transporte, racionamiento energéticos, aumento del desempleo, falta de alimentos, medicinas y males de la pandemia por el covid-19, lo que ha causado, según afirman, que las personas sientan malestar social y señalaron que con esto se pretende “crear la quinta columna al interior del territorio cubano, bien coordinado desde Washington”.

Según el partido colombiano, las consecuencias del bloqueo han logrado “confundir a sectores honestos del pueblo y a algunos integrantes de base del partido Comunista”, agregando que lo que inició como una protesta justa, “se torna una acción organizada y coordinada no solo contra el gobierno sino contra los mismos fundamentos de la revolución” a causa de la intromisión extranjera que denuncian.

Al final del comunicado indican que el presidente Díaz-Canel, el partido Comunista y las organizaciones de masas “se han puesto al frente de la situación y comienzan a tomar la calle para defender la soberanía, la dignidad y las conquistas de 62 años de revolución”, justificando la salida policial contra las manifestaciones en Cuba.

“Estamos convencidos que, de esta intentona desestabilizadora y criminal contra la Cuba de Martí, Fidel, el Ché, Vilma y los héroes de la Sierra Maestra; el gobierno, el presidente Diaz-Canel, el partido y el pueblo, saldrán fortalecidos”, señalaron al tiempo que rechazaron “el bloqueo imperialista y la injerencia extranjera”.

A pesar de esto, hace unos días en entrevista con Infobae Colombia, Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada y uno de los dirigentes del partido, dijo que Comunes no se metía en temas de otros países cuando se le preguntó por situaciones en países como Venezuela y Nicaragua.

“Venezuela tiene el gobierno que se quisieron dar los venezolanos. Nosotros siempre hemos creído que no es tarea de los colombianos o de otros pueblos juzgar los gobiernos que se dan de manera autónoma. Tampoco aceptaríamos que los venezolanos nos dijeran qué tipo de gobierno debemos tener los colombianos”, explicó en la entrevista y más adelante recalcó que:

“No somos amigos de hablar de los procesos de países hermanos, eso lo tendrán que definir los venezolanos. Yo le puedo hablar del caso colombiano porque lo conozco y he estado desde los 17 años, en lo legal y en las armas, y lo que digo es que aquí no hay una democracia porque no puede hablar donde se asesinó a un partido de oposición como la Unión Patriótica”.