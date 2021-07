Catherine Juvinao señaló a la Colombia Humana de tener una doble agenda y así respondió María José Pizarro

colombia humana

Este martes, la coalición de la Colombia Humana - Unión Patriótica - MAIS, se declaró en oposición al gobierno de la alcaldesa Claudia López en el Concejo de Bogotá.

Las concejalas aseguraron que: “Bogotá enfrenta una aguda crisis económica, social, sanitaria y política que no ha sido atendida adecuadamente. El gobierno distrital ha decidido dar continuidad a la agenda neoliberal de Enrique Peñalosa en lo que respecta al sistema de salud, la desprotección de los derechos sociales Y el privilegio de obras de infraestructura aún por encima de la destrucción progresiva de nuestra diversidad ecológica, privilegiando los intereses de los grandes conglomerados económicos y en detrimento de la vida de miles de ciudadanos y ciudadanas”.

Sobre esta posición del petrismo, la activista política Catherine Juvinao señaló al movimiento de tener una doble agenda, ya que por un lado se declaran en oposición a una administración que pertenece al partido Verde, pero por otro, quieren una futura alianza para las elecciones presidenciales de 2022.

“Petro se declara en oposición a Claudia López en Bogotá, pero soterradamente ha sido así desde el principio. Es por esta doble agenda que hay tantas fisuras en la posibilidad de unión: con una mano te golpeo y con la otra te acaricio. Mejor ser honestos desde el principio”, escribió Juvinao.

Un mensaje que no pasó desapercibido, pues la representante a la Cámara por los Decentes María José Pizarro le respondió. “Al contrario creo que desde el principio hemos expuesto y argumentado nuestras diferencias. Aclaro no sólo Petro de declara en oposición, son 3 fuerzas políticas con sus representantes, concejales y ediles y al negarnos sencillamente niegas nuestra identidad y representación”, sostuvo la congresista.

Juvinao quiso debatir con la representante por lo que le regresó la apreciación. “Querida, la oposición viene hace rato y lo sabes bien. La pregunta es por qué la doble agenda de aporrear por un lado y pedir unidad por el otro. En cualquier caso, me alegra que ahora lo hagan de frente y dejen de jugar a pedirle unidad a quienes consideran distintos”, aseguró Juvinao.

En respuesta, Pizarro señaló: “No hay doble agenda hemos sido claros, nuestra distancia con la administración de Claudia López no nos impide mantener lazos con otros sectores Partido Verde en el Congreso y en otras alcaldías. Seguiremos llamando a la unidad así estemos en oposición a la alcaldía de Bogotá”.

Por último, Juvinao no estuvo de acuerdo con la posición de ese movimiento y su oposición a la alcaldesa de Bogotá. “Qué tibieza más extraña, querida. Cuando se es oposición se es oposición. No intenten quedar bien con todos porque al final quizás no la logran con nadie”, escribió la activista.

Para las bancadas del petrismo es claro que no está definida una ruta que lleve a Bogotá a la reactivación económica con carácter social en medio de la pandemia del covid-19, “lo que puede continuar profundizando la pobreza, el desempleo y destruyendo miles de pequeñas y medianas empresas llevando a la ciudad a un punto de no retorno. La insistencia del gobierno distrital en privilegiar grandes megaproyectos de infraestructura sobre la inversión social es para las bancadas un grave error que solo contribuye a la profundización de la crisis”.

Los concejales aseguraron que la alcaldía en vez de afrontar la crisis que ya causó un estallido social en Bogotá, “Claudia López continúa gobernando con cortinas de humo, para no asumir responsabilidad ni las medidas de fondo que se requieren. Una crisis de tal magnitud no puede ser abordada desde el marketing político, en una actitud anti-democrática que buscar culpables en otros, aún si esto debe hacerse con afirmaciones temerarias”.

