En Europa solo hay 12 equipos que podrían pagar el fichaje de Wilmar Barrios, asegura su representante

Wilmar Barrios disputando un balón con Lionel Messi. Semifinales, Copa América 2021. Foto: REUTERS/Henry Romero.

Wilmar Barrios fue uno de los hombres más importantes para la Selección Colombia en el desarrollo de la Copa América 2021. El futbolista del Zenit de Rusia disputó todos los partidos del certamen como titular y se llevó los elogios de la prensa internacional, por lo que ahora se habla sobre qué le puede deparar en el futuro y si algunos de los clubes con mayor poderío en Europa pudiesen estar interesados en contratarlo.

El representante del jugador, Luis Felipe Posso, habló en una entrevista con el Gol Caracol sobre las posibilidades que tendría Barrios de cambiar de equipo para la próxima temporada. Un punto que el reconocido agente destacó es que son contadas las instituciones que tendrían el poderío económico para ficharlo, pensando en el costo de su transferencia y el sueldo que recibe, el cual, acorde al portal Fichajes.com, se estima en 2,2 millones de euros al año.

“Es un jugador que se merece todo lo mejor, pero una posible llegada a otro club es posible; pero no simple. Solo hay 12 equipos en las grandes ligas que podrían pagar su ficha y su salario, porque recordemos que juega en Zenit, que es un equipo poderoso, y que quizá es el más poderoso económicamente fuera de las grandes ligas. La posibilidad está ahí y ojalá se dé, porque se lo merece; pero en el fútbol no depende de lo que se quiere sino de quién paga el valor del pase y el salario”, manifestó Posso.

Soccer Football - Copa America 2021 - Third-Place Playoff - Colombia v Peru - Estadio Mane Garrincha, Brasilia, Brazil - July 9, 2021 Peru's Andre Carrillo in action with Colombia's Wilmar Barrios REUTERS/Henry Romero

En esa misma línea, el representante del volante ‘Cafetero’ aseguró que el club ruso tiene más capacidad adquisitiva que otros más grandes en el ‘Viejo Continente’: “Le digo que Zenit puede estar siendo más poderoso que muchos equipos de Inglaterra, España, Italia y Alemania. Más allá de todo, Wilmar se merece todo lo que está viviendo con la Selección y con su club”.

Por último, este no dejó de resaltar el rendimiento de Barrios en el transcurso de la Copa América, precisando que estas buenas actuaciones no son de ahora, sino que vienen de varios años atrás: “Wilmar Barrios se entrega siempre, no es de ahora, y así viene siendo desde hace mucho tiempo. Recordemos que ha sido campeón de Liga en los últimos cinco años, dos con Boca Juniors y tres con Zenit. No deja nada en el tanque, con el club o con la Selección Colombia es lo mismo. Minuto 95, y está jugando al límite”, concluyó.

Actualmente, el futbolista nacido en Cartagena tiene un contrato con el Zenit hasta el 30 junio de 2023, y, según el portal especializado, Transfermarkt, tiene un valor de mercado de 15 millones de euros, aunque esta cifra podría sufrir modificaciones luego de presencia en el citado certamen continental.

Por tercera vez consecutiva Wilmar Barrios salió campeón de liga con el Zenit de San Petersburgo.

EL ‘INAMOVIBLE’ DE REINALDO RUEDA:

Poco a poco Wilmar Barrios se ha ganado un puesto en el once titular del técnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda. En los dos primeros partidos del estratega ‘Cafetero’, el volante de marca no estuvo como inicialista: frente a Perú, por la séptima fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, ingresó al minuto 72’; mientras que ante Argentina, por la octava jornada, entró al campo en el segundo tiempo.

Sin embargo, en esta Copa América fue, de lejos, el jugador que más minutos disputó con 630’, que se traducen en siete partidos disputados; seguido de este aparecen Yerry Mina (595‘), y William Tesillo, Juan Guillermo Cuadrado y David Ospina, todos ellos con 540’. Además, el cartagenero lideró el ranking de balones recuperados: 27 en total; detrás de él se ubican Yoshimar Yotún (PER) y Alberto Espínola (PAR), ambos con 20 respectivamente.

En el último partido de la ‘Tricolor’ en la competición, enfrentando a Perú por el tercer puesto, Barrios tampoco desentonó, y repuntó en varias estadísticas, de acuerdo con las cifras presentadas por Colombia Analytics: segundo en duelos ganados (9) y tercero en recuperaciones (7).

Estadísticas de Wilmar Barrios frente a Perú por el tercer puesto de la Copa América 2021. Pantallazo (@colanalytics_ en Twitter).

SEGUIR LEYENDO: