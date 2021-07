Video: ‘La Liendra’ le cantó la tabla a Yina Calderón y de paso felicitó a ‘Epa Colombia’

Foto tomada de @la_liendra

El creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo de los creadores como ‘La Liendra’, mientras se encontraba haciendo unas actividades con su familia aprovechó para responderle algunas preguntas a sus seguidores mediante la dinámica ‘preguntas y respuestas’, algunos aprovecharon para cuestionarlo sobre lo que opinaba de otros influenciadores como Yeferson Cossio, Yina Calderón y ‘Epa Colombia’.

La dinámica comenzó fuerte, según indicó el influenciador, quien por estos días se vio bastante emocionado porque podrá viajar a los Estados Unidos tras la aprobación de su visa. Los internautas no se hicieron esperar y una de las primeras preguntas que apareció en la caja fue por su opinión del creador de contenido Yeferson Cossio, a lo que el pereirano respondió:

“Yo me llevo muy bien con él, pienso que es una persona muy inteligente a lo bien, pero siento que la vez pasada se dejó llevar por la gente y dijo cosas que no debió decir y que son mentiras, pero igual ya hablé con él y siento mucha admiración por el pelao’ en la buena”.

‘La Liendra’ siguió con sus comentarios en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 6 millones de seguidores, quienes siempre reaccionan con agrado por el contenido que el joven de 21 años publica. En otra de sus historias le preguntaron por la opinión que tenía de ‘Epa Colombia’.

“De Epa Colombia puedo decir que la admiro demasiado por cómo ha cambiado como persona, uno puede cambiar de carro o de casa pero si Diosito le da a uno la oportunidad de cambiar a uno, también cambiar como persona y ella lo está haciendo, así que pasar de influencer a empresaria increíble, ‘Epa Colombia’ mis felicitaciones”, expresó el influenciador.

Inmediatamente, le cuestionaron por Yina Calderón y esta fue su respuesta: “Es una persona mitómana que se cree sus mentiras, no le importa manchar el nombre de alguien por su beneficio propio, siento que debería tomar el ejemplo de ‘Epa Colombia’ y no solamente cambiar de carro y de casa, sino como persona también ya que el de arriba le está dando la oportunidad”.

En el video se puede apreciar que el pereirano también agregó un texto en el que asegura que después de las declaraciones suyas, la empresaria saldrá a decir que muchas cosas en contra del influenciador, pero que eso no le importa pues no volverá a mencionarla más, “no me cae mal pero la gente ya se las pilló, de verdad le deseo solo buenas cosas”, agregó.

Asimismo, en el inicio de la dinámica, el influenciador respondió sobre la opinión que tenía del cantante colombiano de reguetón, Kevin Roldán, a quien asociaron muchas veces con su exnovia Luisa Castro.

“Es un pelado que me parece juicioso en su música, no me llevo ni en la mala ni en la buena con él porque no lo conozco de frente, nunca hemos tenido un problema y me parece que si hasta hoy en día hay música de él, es porque es juicioso”.

En las publicaciones hechas a través de sus historias de Instagram, el creador de contenido aprovechó para mostrar que estaba de compras con su mamá y las peleas que tiene con la mujer para que compre ropa en un lugar diferente a los que ella acostumbra.

“No, me gusta comprar en otro lado, no me gusta comprar cosas tan caras, estoy enseñada a comprar bonito, no tan barato pero más o menos” a lo que el influenciador agregó, “la que me puede pedir todo, la dueña de toda mi plata, la dueña de todo lo mío y no me pide nada, es la que menos me pide y tengo que pelear con ella siempre”.

