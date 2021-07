Las palabras de Reinaldo Rueda sobre Luis Díaz tras finalizar la Copa América

Reinaldo Rueda Rivera se refirió a la actuación de su equipo tras la eliminación por penales contra Argentina en la semifinal de la Conmebol Copa América 2021

El director técnico de la selección de Colombia, Reinaldo Rueda, felicitó a sus dirigidos por el tercer puesto en la Copa América 2021, después de vencer a Perú, donde el marcador quedó 3-2. Este resultado se dio tras una gran actuación del atacante Luis Díaz, autor de dos goles y máximo artillero del torneo junto al argentino Lionel Messi con cuatro tantos.

“Colombia está ante un chico con una gran condición, equilibrio control mental y humildad, aparte de su condición técnica y esa visión de gol que tiene”, señaló Rueda en rueda de prensa al final del partido disputado en el estadio Nacional Mané Garrincha, de Brasilia.

Díaz, protagonista de dos golazos, se destaca en “lo colectivo, en la habilidad y en la fortaleza con la que aguanta el balón. Que Dios nos lo conserve y lo podamos disfrutar por mucho tiempo”, resaltó Rueda.

Cabe recordar que el marcador lo abrió el peruano Yoshimar Yotún, a los 44 minutos, y Juan Guillermo Cuadrado, de tiro libre, igualó a los 48 para los colombianos. El segundo tanto cafetero lo anotó Díaz al minuto 65 y la paridad la convirtió Gianluca Lapadura en el 82.

El gol de la victoria lo convirtió nuevamente Díaz, el atacante del Oporto portugués y figura del partido, ya en tiempo de reposición. El entrenador colombiano valoró igualmente el trabajo realizado en conjunto durante la Copa América de Brasil.

“La gran ganancia fue haber conocido este grupo más ampliamente, en una Copa América inédita, para la historia, de altísimo nivel, con selecciones muy bien estructuradas”, complementó Rueda.

“Fue haber soportado estos 45 días sin una sola situación negativa. Por eso tengo que felicitar al grupo por la forma de cómo se entregaron y esa sinergia se reflejó en cada juego”, completó. Para Rueda, la actuación en el torneo fue “muy meritoria por la capacidad de todas las selecciones participantes. Fuimos una selección que se brindó siempre íntegra”.

“Anhelamos y quisimos estar en la final, pero es un soporte importante para el desafío que tenemos y orientemos en camino de clasificación al Mundial (de Catar 2022)”, añadió el entrenador vallecaucano.

Por otro lado, el también futbolista del Porto, de Portugal, habló con Samuel Vargas, periodista de Directv Sports, sobre el rendimiento del seleccionado nacional en el torneo continental. “Rescato el trabajo del equipo, fue una gran Copa América. Hicimos todo para llegar a las instancias finales. Todo el equipo se sacrificó. Creo que fue importante lo que hicimos y rescato el trabajo de mis compañeros”.

Además, el colombiano también habló de su rendimiento personal: “Superé mis expectativas. Siempre he soñado con estos triunfos y con hacer las cosas bien en la selección, pero nunca me imaginé conseguir todo lo que me está pasando”.

Por último, habló sobre la cohesión del grupo y lo que viene para el equipo, Díaz explicó: “Fueron unos días muy duros. Estar todo este tiempo encerrados no es fácil, pero se vio un grupo muy unido. El profe supo mantenernos alegres, que es una de las cosas que más nos caracteriza. Rescatamos todo eso para lo que se viene, que es muy importante”.

