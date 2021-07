Federación Médica asegura que el gobierno colombiano no ha respondido por las dudas frente al regreso a clases

El tercer pico de la pandemia de covid-19 en Colombia se extiende por más de dos meses. La alta ocupación de UCI no desiste. Foto: Colprensa

Personal de salud de la Federación Médica Colombiana aseguraron que la reactivación económica y el regreso a clases son un error en el momento que pasa el país por culpa de la pandemia por covid-19. Según la información que argumentaron, el país para por una fase de “alta transmisibilidad” del virus y el número de muertes diarias por el mismo es muy alto en comparación con meses anteriores.

En una entrevista con La W, el Dr. Sergio Isaza, presidente de La Federación Médica Colombiana, comentó que, “la preocupación es que un equipo técnico científico epidemiológico sacó una serie de conclusiones y es que por el momento no se debe volver a clases presenciales porque estamos en una false alta del virus”, aseguró al medio de comunicación.

El médico indicó que antes de iniciar con este tipo de apertura, es necesario que se cumplan con requisitos médicos y aseguren que el país tienen la capacidad para aguantar otro pico de pandemia por contagios masivos de la enfermedad.

“En caso que se mantenga la decisión por parte de las entidades gubernamentales, se deben cumplir una serie de requisitos mínimos porque se podría empeorar la situación”, indicó.

Además, mencionó que se deben conocer los acuerdos a los que se lleguen con el gremio de maestros, “no sé a qué acuerdo llegó Fecode y el Gobierno del regreso a la presencialidad. Porque la información que se tiene con las cifras, es que estamos en una situación de tasa de infección muy alto”.

Por su parte, la Federación Colombiana de Trabajadores (Fecode) se emitió un comunicado en el que aseguran que no tienen garantías de seguridad para el regreso a clases presenciales, no solo para ellos, sino también para los alumnos. Según la organización, le han dicho al Gobierno que es necesario revisar el momento oportuno del retorno a clases, ya que los indicadores de contagios que se muestran actualmente en medio de la pandemia no muestran posibilidades de garantías para volver a la escuela, así lo comentó William Velandia, el presidente de Fecode al término de la negociación ayer del pliego nacional estatal que se adelanta con el Gobierno Nacional.

“Hemos manifestado que queremos volver a la escuela en la presencialidad pero hay que determinar los elementos que hacen parte de ese espacio oportuno en la garantía plena del derecho a la vida”, dice William Velandia el presidente de la agremiación.

Velandia también comentó que abrir las instituciones implica que se muevan más de 19 millones de colombianos, es por eso que, además, pidieron a los padres de familia se unan a las protestas y exijan al Gobierno garantías para que sus hijos vuelvan a clases, “que se garantice a la niñez y a la juventud condiciones donde se minimice los riesgos de contagio que hoy padece el mundo y que ha caracterizado particularmente a Colombia por el mal manejo de la pandemia”, señaló.

A esto, se unieron las declaraciones del Dr. Sergio Isaza, presidente de La Federación Médica Colombiana quien, para La W, también explicó que, “en las ventanas de los colegios y escuelas no hay posibilidad de hacer ventilación cruzada, no sirve solamente tener una puerta abierta […] el tipo de tapabocas que utilizan los niños y las personas es de tela, los cuales dan una protección entre un 25 a un 30 %”.

Hasta el momento, la decisión del Gobierno nacional de continuar con la reapertura sigue en pie.