Polémica por solicitud de procuradora Cabello para que Uribe no sea catalogado como imputado

El pasado 27 de enero, el Tribunal Superior de Bogotá rechazó la tutela que interpuso la defensa del expresidente Álvaro Uribe, argumentando que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso y a la defensa del exmandatario, tras determinar que él ya pasó por una imputación de cargos.

La solicitud era que se quitara la calidad de “imputado” que le impuso un juez una vez su caso salió de la Corte Suprema de Justicia y pasó a la justicia ordinaria. En el fallo se lee lo siguiente: “Declarar improcedente el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa invocados por el señor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”.

Sobre el tema se pronunció recientemente la procuradora Margarita Cabello quien le solicitó a la Corte Consittucional revisar el fallo del alto tribunal, para que la misma se pronuncie sobre el derecho fundamental al debido proceso, el fuero constitucional de los congresistas y la autonomía de la Fiscalía para determinar los asuntos frente a los cuales considera procedente adelantar la persecución penal.

Según registró El Tiempo, en el documento, Cabello dijo que este es un asunto que amerita un pronunciamiento de la Corte sobre “el impacto que genera sobre los derechos de los procesados la homologación de la diligencia de indagatoria con la formulación de imputación”.

”El caso de la referencia resulta de trascendencia nacional ya que la inexistencia de un precedente claro sobre las reglas procesales aplicables, tratándose del juzgamiento de congresistas cuando renuncian a su investidura, no solo origina un escenario complejo para el respeto de las garantías procesales de los parlamentarios, sino también genera en la sociedad”, dice la petición de la procuradora.

Por supuesto esta petición generó toda una polémica en redes sociales. “Margarita Cabello Blanco, solicita que no se le diga imputado, al imputado Álvaro Uribe”; “Procuraduría pide revisar tutela de Uribe para no ser llamado imputado. Muy ‘descabellada’ petición, está llamada a ser desechada. A quiénes la justicia imputa, se llaman imputados, punto, no hay otro nombre. ¿Procuraduría a quien sirve?”; son algunos de los comentarios.

La defensa de Álvaro Uribe finalmente en marzo retiró la tutela que había radicado ante la Corte Suprema de Justicia, con la que buscaba dejar sin piso la condición de imputado del expresidente, designada por el juzgado cuarto.

Este movimiento se da días antes de que la Fiscalía, como conoció Infobae Colombia, solicite ante un nuevo juez la preclusión de la investigación que se adelantaba contra el exmandatario por presunto fraude procesal y soborno de testigos.

La Corte informó que el desistimiento de la impugnación a la tutela, que les fue negada en un primer momento, ocurrió este 2 de marzo. “El accionante Álvaro Uribe y su apoderado Jaime Enrique Granados Peña mediante escrito de 2 de marzo de 2021 reiteraron su pretensión de desistir del recurso de impugnación presentado contra la sentencia de tutela de 26 de enero de 2021″; la explicación que entregaron fue que el desistimiento no estaba condicionado a la demostración de ninguna circunstancia en particular.

En su momento, Granados explicó que, radicó la tutela porque el juez cuarto penal de Bogotá supuestamente vulneró el derecho fundamental al debido proceso y a la defensa del exmandatario, tras determinar que él ya pasó por una imputación de cargos.

De acuerdo con el abogado, el juez “desbordó su competencia” al decidir en temas que le competen exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación, pues tras dar la orden de dejarlo en libertad, consideró como imputación la indagatoria que sostuvo la Corte Suprema de Justicia contra Uribe, teniendo en cuenta que antes de renunciar al Senado, el político declaró ante un tribunal de aforados y posteriormente su caso quedó en manos de la Fiscalía.

Si bien el Tribunal de Bogotá rechazó esta solicitud de tutela, el fiscal Jaimes respaldó a la defensa de Uribe y aseguró “que la indagatoria realizada dentro del presente asunto a Álvaro Uribe Vélez no puede y debe asimilarse a la audiencia de formulación de acusación (¿no es a la imputación), y a adoptar en ejercicio de las competencias constitucionales y legales, la posición de estimar la inexistencia de una adecuada vinculación jurídica al proceso penal, con el fin de evitar en el futuro, entre otras cosas, una segura nulidad que frustraría la justicia material anhelada por todas las partes e intervinientes”.

