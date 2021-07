Agreden al director del hospital de Piojó en Atlántico, tras negarse a vacunar a familiares de un funcionario municipal

Imagen de referencia. Jornada de vacunación en Colombia. Foto: Colprensa - Camila Díaz.

El pasado miércoles 30 de junio, se registró un caso de intolerancia durante la jornada de vacunación masiva en Piojó, Atlántico. Según se conoció, el director científico del hospital municipal, Marcos Gómez, fue agredido a golpes, tras negarse a vacunar a dos familiares del secretario de Planeación de ese municipio, quienes no residen allí.

Según la versión entregada por el médico agredido, un hombre identificado como Leider Soñet Villanueva, funcionario de la Alcaldía y hermano del secretario de Planeación de Piojó, Alfredo Soñet, lo atacó a patadas al negarse a inmunizar contra el covid-19 a su cuñada y a un sobrino, pues le indicó que los biológicos estaban destinados únicamente para residentes del municipio.

<i>“</i>El hermano del Secretario de Planeación del municipio me agredió físicamente por no querer, según ellos, aplicarles dos vacunas para la esposa e hijo del Secretario de Planeación. Lo que sucede es que siguiendo a una resolución emitida por el Ministerio de Salud , que dice que solo se puede aplicar vacunas a personas que residen en el municipio o que demuestre que viven desde hace tres meses; ellos no alcanzan a cumplir este requisito porque la esposa y el hijo viven en Sabanalarga.”, explicó en diálogo con la FM Radio el director del hospital municipal de Piojó.

De acuerdo con el relato del médico al mismo medio, la situación inició con gritos y agresiones verbales y rápidamente paso a los golpes, los cuales lo hicieron caer al piso, donde según contó el director del hospital de Piojó, Soñet le propinó una serie de patadas en sus costillas izquierdas.

“Me pegó unas patadas en el suelo y, como yo soy una persona hipertensa, eso me ocasionó una presión arterial muy elevada y tengo mi historia clínica que lo demuestra.”, aseguró Gómez en entrevista con Blu Radio.

“Me dijo vulgarmente que él ponía 200 votos en el municipio, pero yo le dije que aquí esto no era de votos, porque la salud es para todos. Yo no soy el dueño de las vacunas y no es que no los quiera vacunar, yo me estoy siguiendo de la resolución del Ministerio de Salud, que dice que solo se puede vacunar a las personas que vivan en el municipio.”, añadió el director del hospital de Piojó en su diálogo con el mismo medio.

Por lo hechos, Gómez señaló que presentará una denuncia ante la Personería municipal con el fin de que se investigue al funcionario de la Alcaldía que los agredió.

Cabe recordar que, desde el pasado 1 de julio, en Piojó comenzó la inmunización masiva contra el covid-19 sin agendamiento de todos sus habitantes, desde los 12 años de edad, con el fin de avanzar en el Plan Nacional de Vacunación.

“La idea con todo este proceso de unificación es lograr cubrir 5.200 personas completamente vacunadas en Piojó. Estamos trabajando con vacunas de una y dos dosis, y en los próximos días es posible que recibamos vacunas de una sola dosis. Nuestro objetivo es seguir inmunizando la población en el menor tiempo posible y aprovechar esta oportunidad que tenemos con Piojó, que tiene menos de 10 mil habitantes, para lograr esa inmunización de manera muy rápida.”, explicó la secretaria de Salud del Atlántico, Alma Solano.

A través de puntos fijos en el municipio y con la estrategia de casa en casa, el personal de la salud de Piojó lleva a cabo el proceso de vacunación contra el covid-19, con el objetivo de que, para el próximo 15 de julio, se logre aplicar la primera dosis del biológico contra el virus a toda la población.





