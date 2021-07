Mao, el hombre en silla de ruedas que ha hecho arreglar puentes peatonales de Bogotá a través de sus denuncias en Twitter

@MaoNandito

Desde hace unas semanas Mao sobre ruedas, una cuenta de Twitter, se ha convertido en un espacio de denuncias importantes sobre la movilidad en Bogotá. El hombre tras el usuario es Mauricio, un administrador de empresas en condición de discapacidad que ha recorrido varios puentes peatonales de Bogotá hasta donde ha podido debido a que, como lo ha evidenciado, muchos cuentan con huecos o fallas en el piso, imposibilitando el paso para personas en su condición.

El pasado primero de julio, Mauricio puso en Twitter una de sus primeras denuncias que se volvió viral. En ella se ve un hueco en el piso del puente peatonal (costado noroccidente) de la estación CAD, al occidente de Bogotá. Sobre esto se habían puesto tablas en los metales que quedaron, sin embargo, para el usuario no era posible el cruce por el temor a que se partiera. “Me arriesgo y me puedo matar. No me arriesgo y pierdo la cita médica”, escribió.

El trino recibió 14 mil likes y más de cinco mil retuits, lo que habría llamado la atención del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) del Distrito, que al otro día, sobre las 5:00 p.m., confirmó que el paso había sido restaurado: “Informamos a los ciudadanos que el piso del puente peatonal de la estación CAD Transmilenio fue arreglado el día 1 de julio de 2021 en horario nocturno bajo contrato IDU 1209-2020″, escribieron en Twitter.

Esto fue solo el inicio de las denuncias, después del logro de la primera, Mauricio informó que en ese mismo puente peatonal, costado sur, había otro hueco y dos días después compartió una foto en la que se veía a un trabajador del Distrito arreglando el paso: “la presión ciudadana es poderosa”, comentó en esta ocasión.

De hecho, la misma cuenta del IDU le contestó y compartió nuevas imágenes: “Mao, gracias por ayudarnos a construir Bogotá”, y explicaron que para la intervención se realizó la instalación de suministros de las láminas que faltaban debido a robos.

Ahora Mauricio ha denunciado que en la estación Ricaurte también se presenta un hueco, al igual que en el barrio Comuneros, donde mostró que las bicicletas deben pasar paradas y los peatones saltando el fallo en el piso. Por ahora el IDU no se ha pronunciado sobre las más recientes denuncias del administrador.

IDU entregó predios para Metro de Bogotá

El pasado abril, el IDU, entregó los 24 predios de los 119 que tiene a su cargo para dar inicio a una de las etapas cruciales de la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá. La entrega de dichos predios que se han adquirido para el proyecto, y que están sobre las cuatro curvas que conforman el trazado.

“Un total de 24 predios, de los 119 que forman parte de las cuatro curvas que tiene el trazado del Metro de Bogotá, fueron entregados por parte del Instituto de Desarrollo Urbano IDU a la Empresa Metro, como parte del trabajo conjunto para la adquisición de inmuebles necesarios para el proyecto de infraestructura y transporte más grande en la historia de la ciudad”, informó el vocero del IDU.

De acuerdo con información del periódico El Tiempo, Diego Sánchez Fonseca, director del IDU, informó que entre la Empresa Metro y el instituto hay un convenio interadministrativo para la gestión predial y social de los 119 predios, de los cuales 114 ya fueron entregados al Distrito y 104 estructuras que estaban sobre ellos fueron demolidos.

