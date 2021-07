Senadora del Centro Democrático recibió críticas por video de TikTok contra el aborto

En octubre de 2020 y luego de que el expresidente Álvaro Uribe renunciara a su curul del Senado por la investigación que adelantaba la Corte Suprema de Justicia en su contra, Milla Patricia Romero Soto, quién en las pasadas elecciones legislativas no alcanzó a entrar en la lista de los 19 senadores del Centro Democrático, entró a reemplazar al líder político.

Desde ese momento, poco se ha conocido del trabajo legislativo de la senadora, hasta este miércoles que se viralizó en redes sociales un video suyo de la plataforma TikTok en el que hace una fuerte crítica contra el aborto.

En la grabación, que tiene un formato juvenil, la senadora compara el asesinato con el aborto y específica que ella está del lado de los derechos al nacer y de los provida.

El video fue objeto de burlas en Twitter ,donde varios usuarios lo compartieron con sus respectivas críticas. “Los que dicen ser provida son hipócritas, ni siquiera con un TikTok rebajan la hipocresía. Next”; “Lo único que ha hecho esta vieja desde que la eligieron es TikToks malos, ridículos y falsos”; “En nombre de todos los jóvenes de Norte de Santander pedimos perdón, nosotros no la elegimos”; son algunos de los comentarios.

Pero la senadora también recibió el apoyo de algunos tuiteros. “Todos los espacios son necesarios para crear conciencia sobre el derecho a la vida desde la concepción. Senadora Usted ha defendido el derecho a la vida en el congreso, en la plaza pública y la felicito por hacerlo también desde todas las redes sociales”, escribió una internauta.

Oriunda de Cúcuta, Norte de Santander, la congresista es ingeniera civil de la Universidad Francisco de Paula Santander y cuenta con una especialización en Gestión Ambiental y un diplomado en Gerencia Pública. Es miembro del partido Centro Democrático desde su creación, en febrero de 2014, y también es jefe de la colectividad de su departamento.

Romero Soto llegó al Congreso por segunda vez después de haber reemplazado, de agosto a diciembre de 2018, a la senadora Ruby Chaguï, quien se encontraba en licencia de maternidad.

También fue candidata a la Gobernación de Norte de Santander en 2015, pero solo obtuvo 222 votos, quedando de tercera. En marzo de 2020 fue asignada por el presidente Duque como subgerente de Regiones del Fondo de Adaptación.

En el aspecto laboral, la cucuteña ha trabajado como asesora del Corpes Centro Oriente en el área de saneamiento básico y agua potable para departamentos como Boyacá, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander y Huila. También fue jefe de vías en la Secretaría de Obras Públicas de Cúcuta y directora de Indenorte (el instituto de deporte de Norte de Santander), donde creó escuelas de formación deportivas con financiación de la Unión Europea, afirma El Tiempo.

También fue coordinadora del Pacto por la Infancia en la Gobernación de Santander.

La senadora también fue noticia porque presentó un proyecto de acto legislativo, previamente anunciado por el expresidente Uribe tras recuperar su libertad, con el fin de derogar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que según Romero Soto, no ha cumplido en sus tres pilares planteados en los acuerdos de paz: verdad, justicia, reparación y no repetición, porque no ha logrado, pone como ejemplo, que los exintegrantes de las Farc hayan aceptado que hubo niños reclutados forzosamente en sus filas; además, la ahora senadora negó que el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado haya sido perpetrado por esa guerrilla porque, asegura, hay “suficiente material probatorio que demuestra lo contrario”.

