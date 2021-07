Instagram @mateoc17

El fútbol es un deporte en el que inevitablemente hay lesiones, se juegue como profesional, como aficionado o solo por pasar el rato. Y recientemente, Mateo Carvajal salió lastimado en medio de un partido.

En su cuenta de Instagram publicó varias historias en las que se le ve tirado en el piso después de lesionarse el hombro derecho. Posteriormente, el influenciador se dejó ver desde el cuarto del hospital y expresó: “¿Sí ven ese morro? Eso es un hombro desencajado... porque salté y caí en el hombro (…) ya salió la radiografía y me tienen que operar. Esperar al ortopedista para que haga la valoración”.

Todo se dio en medio de un partido de fútbol que estaba disputando con amigos en la noche. Según lo contó, luego de un salto, el peso de su cuerpo cayó sobre el hombro y sintió un gran dolor, por lo que momentos después tuvo que ir al hospital.

Este martes, el deportista compartió con sus seguidores el avance de su lesión y publicó un video donde se aprecia la radiografía del hombro afectado.

Mateo Carvajal enseñó la radiografía de su fractura de hombro

Respecto a la intervención a la que deberá someterse para recuperar la movilidad de su brazo, el paisa no ha confirmado la fecha. Sin embargo, con el actual panorama de salud que vive el país por la alta ocupación de camas UCI, la operación podría tardarse más de lo normal.

Por medio de unas historias, Carvajal había explicado con detalle cómo fue el momento de la caída que lo tiene incapacitado.

“Les voy a contar qué fue lo que pasó. Ustedes ven como ese relieve, ese es el pedazo de hombro que se desencajó, en una jugada en la que yo salí corriendo, a entregarlo todo, salté, el parcero que estaba al lado no saltó, me desestabilicé en el aire y caí sobre el hombro. Apenas escuché el sonido pensé: esto no va a estar bien”, relató.

Asimismo, al momento del accidente, Mateo contó que uno de sus compañeros que se encontraba jugando con él, se ofreció a acomodarle el hombro, al igual que personal médico , sin embargo, él se negó por miedo a que le causaran una lesión más grave.

Un poco de la carrera de Mateo Carvajal

En 2017 ganó el ‘Desafío Súper Humanos Cap Cana’. Tras coronarse como vencedor de esta versión, Mateo volvió a participar en el reality al año siguiente, en 2018. Sin embargo, en aquel momento no logró repetir su hazaña y el premio fue para Óscar Muñoz, mejor conocido como Olímpico.

Intentó entrar al ‘Desafío The Box’ (2021), pero tras realizar una prueba de ingreso entre varios exparticipantes del reality, no logró quedarse con alguno de los tres cupos que finalmente fueron para Oscar Muñoz (Olímpico), Jhon Jairo Mosquera (Gago) y Augusto Castro (Tin).

Ahora, como lo han hecho un sinnúmero de personas, el paisa entró al negocio de las redes sociales y también se desempeña como influenciador. Hasta ahora va por los casi cuatro millones de seguidores en Instagram.

SEGUIR LEYENDO: