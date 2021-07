Estudiantes aseguran haber sido víctimas de acoso sexual en un colegio privado de Medellín

Todo habría sucedido dentro del colegio privado Corazonista de Medellín, en el año 2016. Los estudiantes aseguran que la institución fue cómplice pues, aunque sabían de las denuncias, no habrían hecho nada para ayudarlos. EFE/Mauricio Osorio/Archivo

El caso de Ismael Darío Lopera, alias ‘Manolo’, dejó conmocionada a la comunidad en Medellín. El hombre, acusado de haber abusado sexualmente de por lo menos 15 niños y niñas menores de 5 años, en una institución educativa, ya está bajo orden de captura. El alcalde de Medellín anunció que entregará 50 millones de pesos al ciudadano que dé información valiosa para capturarlo. Mientras las autoridades tratan de dar con el paradero de aquel hombre, se conoció otro caso relacionado a delitos sexuales en un colegio de esa misma ciudad. Un profesor de matemáticas está siendo acusado por sus estudiantes de haber ejecutado actos abusivos y de acoso sexual sobre ellos.

Lo que aseguran las presuntas víctimas es que aquel hombre, identificado como Juan Fernando Escobar, los contactaba a través de sus redes sociales y les solicitaba fotografías o videos desnudos o en ropa interior. De la misma manera, los denunciantes explicaron que aquel hombre los tocaba cuando se encontraban dentro de la institución.

Varios testimonios rodean el caso, sin embargo, medios de comunicación que informaron de este nuevo caso de delitos sexuales sobre menores de edad resaltaron algunos en específico. Uno de los relatos fue el de un joven que aseguró que el docente lo tocó en sus partes íntimas, y que además intentó masturbarse frente a él.

“Comenzó a realizar comentarios acerca de mi ropa interior, qué cuál era la marca, modelo, color. Hasta el punto en que pidió que le enviara fotos de lo que estaba usando (...) Con la mano me empezó a tocar por encima de la pantaloneta. Me tocó y yo quedé todo asustado y no pude hacer el examen. Luego se iba a bajar el cierre del pantalón, pero no lo hizo porque se sintieron pasos en el corredor y era la coordinadora”, contó el menor. A la historia relatada por el estudiante se le unen otras como la de otro joven que aseguró que aquel hombre lo llegó a invitar a un motel.

Twitter se convirtió en un espacio de denuncias en contra del profesor de matemáticas. Algunos exestudiantes de la institución aseguraron haber visto comportamientos extraños por su parte, y afirmaron haber escuchado testimonios que involucraban al hombre en situaciones de acoso sexual. Jóvenes escribieron en ese espacio que aquel profesor era muy insistente con pedir las redes sociales de sus alumnos e, incluso, acusan a la institución de haber sido su ‘cómplice’, pues, al parecer, no habrían hecho mayores acciones cuando se hicieron las denuncias.

Colegio Corazonista

El caso de los estudiantes que denuncian al maestro por haberlos acosado sexualmente llegó a oídos de las autoridades, por lo que la investigación ya comienza su rumbo. La personera auxiliar de Medellín, Olga Lucia Rodríguez, le solicitó a las víctimas del docente interponer las respectivas denuncias para avanzar en el caso pues, según explicaron medios de comunicación como RCN Radio, el hombre, actualmente, está dando clases en un colegio en el Valle de Aburrá, por lo que se teme que pueda estar haciendo lo mismo con otros niños y adolescentes.

Entre tanto, la Personería de Medellín se puso al frente del caso y aseguró que tienen dispuesto a su equipo de trabajo para indagar más sobre las denuncias de los estudiantes. “La Personería de Medellín conoció esta denuncia por redes sociales. Se trataría de una institución educativa privada. Ponemos a disposición nuestro equipo de trabajo para apoyar a las autoridades competentes y a la víctima que denuncia”, se dijo desde la entidad.

Los hechos que denuncian los jóvenes habría ocurrido hace casi cinco años, en el 2016, el colegio privado Corazonista. Un año después, el docente habría sido despedido de la institución, pero no se especifican las razones de la salida del hombre del plantel educativo.

Rodríguez, luego de manifestar el apoyo de la Procuraduría en el caso, le solicitó a los directivos de las instituciones educativas de la capital antioqueña para que sean más estrictos en la manera de seleccionar el personal que estarán en contacto permanente con los niños, niñas y adolescentes.





