Presidente Iván Duque rechazó diálogos con personas encapuchadas

El presidente colombiano, Iván Duque, se encuentra en Cartagena durante este puente festivo. Su viaje inició el pasado sábado 3 de junio, y allí ha estado cumpliendo con su agenda para presentar e inaugurar proyectos en Bolívar y en La Heroica. El jefe de Estado, además, recibió la segunda dosis de la vacuna en contra de la covid-19. En su estadía en la ciudad, el presidente Duque se refirió a las negociaciones que se han venido adelantando con los manifestantes del paro nacional, y aseguró que no se puede tener conversaciones con personas encapuchadas.

En una entrevista con la emisora Blu Radio, el presidente fue cuestionado sobre las declaraciones de la alcaldesa Claudia López, quien afirmó que no había acudido a una mesa de diálogo, el pasado jueves, con miembros de las primeras líneas en Bogotá, porque no había garantías. A dicho encuentro asistieron algunos de los representantes de los puntos de concentración en la ciudad pero, para “evitar la persecución de las autoridades”, exigieron poder mantener su rostro cubierto durante el diálogo y así no revelar su identidad. Algunos de los asistentes tuvieron sus caras destapadas.

Respecto a esa situación, el jefe de Estado aseguró, en su charla con ese medio de comunicación: “yo comparto que la sociedad no puede tener conversaciones con personas encapuchadas. Esta es una sociedad libre, democrática, de ideas y de propuestas. Aquí nadie necesita taparse el rostro para exponer sus ideas ni exponer sus pensamientos; aquí existen todas las garantías democráticas”.

“Esa exigencia es más que clara y más que entendible. Las sociedades democráticas no pueden estar teniendo diálogos con personas que oculten su identidad; todo lo contrario, los espacios de diálogo son justamente para que las propuestas las puedan hacer los ciudadanos con esa claridad”, agregó el presidente Duque.

Según el mandatario, existen “todas las dimensiones” en las manifestaciones, desde personas que genuinamente salen a la calle a reclamar sus derechos pacíficamente, hasta ”otros que lo han hecho con un interés y una motivación política (...) que lo han hecho para exacerbar odios de cara al 2022 (...) hay otros que apelan a otras actividades que no pueden ser justificadas porque constituyen vandalismo o terrorismo urbano de baja intensidad”.

En lugar de diálogos para solucionar el estallido social, el mandatario insistió en los programas para jóvenes que ha presentado, en los últimos meses, como aquel que impulsa la generación del primer empleo y el avance hacia la matrícula gratis en universidades e instituciones técnicas y tecnológicas públicas. Añadió que en la ejecución de estas políticas también se ha evidenciado “el interés de los gobernantes locales de aportar”.

Sin embargo, el financiamiento de estos programas dependerá de la reforma tributaria que el Ejecutivo presentará en la próxima legislatura que, según adelantó a Blu Radio, tendrá cambios en el impuesto ICA a las empresas; buscará combatir la evasión y aumentar la austeridad del Estado; y no ampliará la base gravable.

En lugar de las mesas de diálogo, el presidente Duque aseguró que avanza con las autoridades locales en la elección de los consejos de juventud que permitirán a los grupos de esa población elegir a sus líderes y “puedan incidir también en la formulación de políticas públicas”.

El Paro Nacional completa 68 días desde el inicio el pasado 28 de abril. Sin embargo, las conversaciones con el llamado Comité del Paro no terminaron en acuerdos, y las mesas regionales no han logrado avances. Las manifestaciones y bloqueos han mermado, pero se presentan plantones en algunas zonas en varias ciudades del país como Bogotá y Cali.

En Bogotá, algunas primeras líneas, que se han conformado independientemente en varias localidades, se reunieron con el secretario de Gobierno, pero no formalizaron un acuerdo y exigieron garantías y una conversación directa con la alcaldesa Claudia López.





