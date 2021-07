Denuncian brutal agresión a nadadora artística de la Selección Colombia en el oeste de Cali

La nadadora colombiana, Kerly Barrera, fue agredida en Cali. Foto: Indervalle.

La nadadora artística de la Selección del Valle del Cauca y Colombia, Kerly Isabel Barrera, denunció que fue brutalmente agredida por una mujer el pasado viernes 2 de julio en una residencia del barrio Normandía, al oeste de Cali. El hecho fue difundido a través de las redes sociales, donde se evidenciaron las graves heridas de la joven.

Acorde al relato de Barrera, de 23 años, esta se encontraba en el apartamento de un amigo cuando recibió varias heridas en su rostro por parte de la agresora, conocida presuntamente como Nathalia Orozco, y quien, al parecer, sería la expareja del hombre con el que se encontraba.

Según pudo conocer el diario El País de Cali, la atleta habría forcejeado con su compañero durante algunos minutos, y luego sería golpeada con una botella de vidrio en la cara, a la altura de su ceja derecha. Al parecer, la nadadora llegó a perder el conocimiento durante algunos minutos. Cuando recobró la consciencia, Barrera asegura que la mujer continuaba agrediéndola en diferentes partes de su cuerpo y que en repetidas ocasiones la amenazaba de muerte.

En dicho lapso de tiempo, varias pertenencias personales de la atleta colombiana habrían sido destruidas, y fue hasta que, con la ayuda de un guardia de seguridad del sitio, pudo escapar.

El rostro de Kerly Barrera tras las agresiones sufridas. Foto: cortesía El País de Cali.

Seguido de esto, la joven debió ser trasladada a un centro hospitalario cercano a la zona donde tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en su ceja derecha a raíz de los cortes que sufrió. La operación se llevó a cabo el pasado sábado 3 de julio, y la denuncia ya fue interpuesta a la Fiscalía General de la Nación, que adelanta la investigación sobre los acontecimientos.

La agresión generó rechazo a través de las redes sociales, manifestando que no hay ninguna justificación para que se cometan dichas acciones: “Cómo es posible que se registren este tipo de actos. Nada justifica la violencia, es importante que se adopten medidas”, escribió uno de los usuarios.

¿QUIÉN ES KERLY BARRERA?

La atleta se inició en la natación cuando era pequeña, durante el desarrollo de una actividad lúdica en su colegio; y, desde entonces, emprendió un camino que la ha llevado a representar a la Selección del Valle y Colombia en las modalidades de dúo técnico, equipo técnico, equipo libre y equipo combinado.

Entre sus logros más importantes destaca el haber sido campeona en los Juegos Deportivos Nacionales 2019, subcampeona en Centroamericanos y quinta en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 con la selección ‘Tricolor’. Cabe destacar también que fue cuatro veces campeona nacional de manera consecutiva.

Kerly Barrera durante los Juegos Nacionales 2019. Foto: cortesía.

La natación artística, también conocida como nado sincronizado, combina diferentes cualidades de las atletas, como la fuerza, flexibilidad, condición aeróbica e interpretación musical para llevar a cabo figuras acrobáticas dentro de una piscina. Las nadadoras deben deslumbrar con su encanto y sincronía a los jurados mientras desarrollan coreografías complejas.

“A mí se me pone la mente en blanco, se me olvida todo, entonces suena la música y el cuerpo se empieza a mover solo y yo me tiro al agua; en ese momento uno no puede pensar en nada, sino estar muy tranquilo y si fallas en algo, hay que seguir y mantener la calma para manejar la situación”, manifestó Barrera en una entrevista a la Universidad Autónoma de Occidente el año pasado.

Y añadió entonces: “La perfección que tiene el deporte no solo la busca el entrenador, pues uno también como deportista se exige. Detrás de la competencia hay demasiadas horas de entreno y uno sabe que siempre puede mejorar más, nunca terminamos de ver las cosas perfectas”.

