Autoridades de Norte de Santander descubren 160 dosis de vacunas Sinovac de contrabando

Un trabajador sanitario prepara una dosis de la vacuna china Sinovac Biotech contra la enfermedad del coronavirus (COVID-19), durante el programa de vacunación masiva en el Centro de Gobierno de la ciudad de Tangerang, en Tangerang, en las afueras de Yakarta, Indonesia, 30 de junio de 2021. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Este 5 de julio, las autoridades de Norte de Santander encontraron 160 dosis de vacunas contra el covid-19 del laboratorio Sinovac, en la vía Cúcuta - Pamplona. Según Blu Radio, las dosis del biológico eran transportadas en una encomienda en un bus y no contaban con cadena de frío.

De acuerdo con el medio comunicación, las dosis habrían sido enviadas desde Cali, Valle del Cauca. Este hallazgo hizo que El Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander hiciera una serie de advertencias a las autoridades de Policía por posibles delitos similares.

Las autoridades solicitaron que se logre la claridad de los hechos y se garantice el buen funcionamiento del Plan Nacional de Vacunación. Las dosis incautadas fueron puestas a disposición del área de Control de Medicamentos de esta entidad.

Vacunación por comorbilidades

El pasado 4 de julio el Ministerio de Salud anunció que quienes tengan comorbilidades que estén dentro del Decreto 630 de 2021 podrán vacunarse contra el covid-19 sin necesidad de aparecer en la aplicación Mi Vacuna.

La cartera de Salud expidió el Decreto 744 de 2021, que modifica el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, con el que se busca eliminar barreras administrativas en cuanto a agendamiento de citas e identificación de la población a vacunar, especialmente pacientes con comorbilidades.

El director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, Julián Fernández, explicó que esta actualización se dio “reconociendo la necesidad de avanzar en la cobertura de todas las personas con morbilidades priorizadas”.

Por esta razón, a partir de la fecha, “todas las personas con morbilidades priorizadas, definidas en el Decreto 630 de 2021, pueden asistir a los puntos de vacunación para ser vacunadas, solamente presentando su documento de identidad, ya sea cédula de ciudadanía, extranjería o Permiso Especial de Permanencia, junto con una certificación médica que muestre el diagnóstico de la morbilidad o condición de salud”, aseguró.

La certificación médica debe estar refrendada por un profesional de salud, con su respectivo registro sanitario, ya que él o ella será quien asuma la responsabilidad sobre la veracidad del reporte que realizó. Esta puede ser solicitada a través de las EPS, por consulta externa, o con un médico particular.

El funcionario aclaró que esta condición será para las personas que no hayan sido citadas a vacunarse o que no aparezcan en la plataforma Mi Vacuna, lo que permitirá avanzar con los pacientes que padezcan las comorbilidades priorizadas y que aún no han comenzado su esquema de inmunización.

“Esta decisión permite que sean cubiertas más rápidamente aquellas personas pendientes y permitir así a nivel poblacional reducir los mayores impactos en términos de mortalidad e incidencia de casos graves de covid-19. La medida es complementaria a la vacunación por edad, para la cual solo es necesario presentar el documento de identidad, sin necesidad de aparecer en la plataforma Mi Vacuna”, concluyó.

Estas son las enfermedades que entran según el decreto:

Enfermedades hipertensivas:

Diabetes

Insuficiencia renal

VIH

Cáncer

Tuberculosis

EPOC

ASMA

Obesidad Grado 1, 2 Y 3 (Índice de Masa corporal >30)

En lista de espera de trasplante de órganos vitales

Post trasplante de órganos vitales.

Enfermedad isquémica aguda del corazón

Insuficiencia cardiaca

Arritmias cardiacas

Enfermedad cerebro vascular

Desórdenes neurológicos

Síndrome de Down

Inmunodeficiencia primaria

Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes

Autismo

Trastorno bipolar

Discapacidad intelectual y Otros trastornos mentales debidos a lesión disfunción cerebral o a enfermedad somática

Fibrosis Quística

Artritis reumatoide

Lupus Eritematoso Sistémico

Espondilitis Anquilosante

Vasculitis

