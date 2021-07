Aplazan concierto en el que se iba a presentar Jessi Uribe, en Bucaramanga, por alta ocupación de camas UCI

Jessi Uribe

Con una Circular Externa, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio del Interior ordenó, en los últimos días, suspender cualquier actividad y promoción a eventos que signifiquen aglomeraciones en departamentos cuya ocupación de Camas en Unidades de Cuidados Intensivos superen el 85%. Los alcaldes y gobernadores están bajo obligación nacional, según esa comunicación, de suprimir cualquier situación que ponga en riesgo la salud de las personas en pleno tercer pico de la pandemia de coronavirus. Entre esas medidas el concierto en el que se iba a presentar Jessie Uribe, en Bucaramanga, quedó aplazado.

Así lo informaron los organizadores de ‘El Cantinazo de la Bonita’, nombre que lleva el concierto y que se espera pueda ser realizado en un mes. “Muy tristes, ya teníamos todo el montaje, el andamiaje, con todos los protocolos, pero siendo coherentes y acatando la circular y las normas del Ministerio de Salud aplazamos el evento. La gente ha entendido la situación y ya hablamos con los artistas que también entendieron”, manifestó Fabian Lobo, vocero de la empresa SDL Producciones y Conciertos, organizadora del evento, quien recalcó la importancia de acatar la orden del Gobierno Nacional. Santander y el área metropolitana de Bucaramanga registran una ocupación de camas UCI del 98%.

El concierto estaba planeado para realizarse hoy, domingo 4 de julio, y tendría las presentaciones de los cantantes vallenatos Diego Daza y Elder Dayan Díaz, además del cantante de música popular Jessi Uribe, en el Centro de Eventos y Exposiciones, Cenfer, de manera presencial y virtual.

Jessi Uribe

A pesar de la cancelación del concierto de hoy, Jessi Uribe recordó, a través de sus redes sociales, que tendrá una presentación en Bogotá el próximo viernes 9 de julio, en el teatro Royal Center de la capital colombiana. “En una gran cena de lujo, disfrutando de todos los éxitos del artista número uno de Colombia”, se escucha en la publicidad del evento en la que, además, se revela que el artista, de la mano del Mariachi La Chula, le hará un homenaje a su colega y amigo, Espinosa Paz.

Lo que sentenció la circular fue que este fin de semana festivo, desde el viernes 2 de julio, hasta el martes 6 de julio, no se podrían realizar eventos que llevaran a la junta de más de 50 personas en zonas tan afectadas como esta en particular, cuya atención médica se ha visto tan reducida a causa del exceso de casos de contagio.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, fue enfático en aclarar que no se tendrán que hacer excepciones no tener “mayores flexibilizaciones” .”En esa Circular reiteramos que la apertura anunciada siempre es progresiva y gradual y que la Resolución 777 y el Decreto 580 establecen que aquellos departamentos que tengan una ocupación mayor del 85% no pueden comenzar los ciclos de apertura”, comentó.

El monitoreo realizado por las autoridades de salud competente, a corte del 30 de junio, dejaron ver que en Colombia hay 15 departamentos registran una ocupación por encima del 85 %, principalmente del centro, norte y oriente del país. “Sería absolutamente crítico si nosotros permitimos realizar fiestas y actividades con aglomeraciones, pues se volvería a revertir esa tendencia que es muy incipiente y que tenemos que cuidar durante las próximas dos o tres semanas”, dijo el ministro Ruiz quien además hizo un llamado a los mandatarios y a la ciudadanía a no bajar la guardia y a mantener las medidas de bioseguridad.

Teniendo en cuenta la orden estatal, otros lugares en donde aplicaría esta medida son Bogotá, Medellín, Cali, Risaralda, Caldas, Neiva, Ibagué y Boyacá. Las fiestas de San Pedro, por ejemplo, no se podrán realizar este año.





Seguir leyendo: