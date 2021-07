Timochenko se comprometió ante la ONU a cumplir con el acuerdo de paz: Gobierno ya cuestionó sus declaraciones

En la imagen un registro del presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, conocido en su época de guerrillero como Timochenko, en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega/Archivo

En la tarde de este viernes 2 de julio, el presidente del partido Comunes, antes FARC, Rodrigo Londoño (conocido como Timochenko), en compañía de Pastor Alape, delegado de esa colectividad ante el Consejo Nacional de Reincorporación, hablaron ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) sobre la implementación de los acuerdo de paz en Colombia con la extinta guerrilla, FARC.

La reunión se desarrolló de manera virtual, en la que se ratificó el deseo porque las negociaciones firmadas en La Habana, Cuba se sigan cumpliendo y así contribuir con “una nueva Colombia en paz y con justicia social”.

Sin embargo, advirtieron que existe preocupación dentro del partido porque hay actores del gobierno de Iván Duque que quieren acabar con la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Además, aseguraron que al gabinete actual le falta voluntad para cumplir con lo firmado y establecido en el acuerdo.

“Hay sectores que intentan destruir a la Jurisdicción Especial para la Paz y fue muy importante que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas protegió y sigue protegiendo a la instancia, permitiéndonos seguir con nuestro compromiso de reparación y tomar nuestra responsabilidad. Hoy, somos mucho más conscientes para asumir esta responsabilidad judicial para garantizar el cierre del conflicto, y abrir los caminos de dialogo, como única forma de resolver las conflictividades que nos acosan todavía como ciudadanía”, expresó Timochenko.

Por otro lado, Londoño reiteró al Consejo de Seguridad que siente temor por los militantes y firmantes del acuerdo “por el exterminio y persecución que enfrentan”, principalmente, asegura el hoy senador, ”el occidente de paz y el Partido Comunes”, señaló, mientras denunció que la colectividad que hoy preside ha documentado 500 casos de personas desaparecidas durante el conflicto armado.

De acuerdo con Pastor Alape, las FARC han entregado más de 300 toneladas de armamento y bienes que ascienden a los 44.355.823.150 de pesos, 29 bienes baldíos y 229 cabezas de ganado. Antes de finalizar, reafirmaron el deseo de contribuir con la verdad y el compromiso ético y político con los acuerdos de paz que se firmaron con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

“Agradecemos la intervención de los representantes permanentes ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de Noruega, India, México, Irlanda, Estonia, Reino Unido, del representante especial del secretario general de Naciones Unidas, de Francia Vietnam y Las Granadinas”, expresaron los exguerrilleros.

Comparto a la opinión pública apartes de mi intervención del día de hoy ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la que informé a la comunidad internacional del estado actual de la implementación del Acuerdo Final de Paz.



Abro hilo: pic.twitter.com/C9trvh6QEQ — Rodrigo Londoño (@TimoComunes) July 2, 2021

LA REACCIÓN DEL GOBIERNO

Luego de dichas intervenciones, a varios representante del gobierno Duque no les gustó para nada lo dicho por Londoño y Alape. Por su parte, el consejero para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, arremetió contra la junta convocada por la ONU y dijo: “En esta reunión, no oficial y de carácter cerrado, se escuchó a una experta internacional del Centro Internacional para la Justicia Transicional y a dos miembros de las antiguas Farc. Se trató de reunión informal, no de una audiencia ante el Consejo de Seguridad, ni contó con la asistencia de la totalidad de expertos en el tema de Colombia de ese Consejo”, aseveró Archila.

Además, tras la acusación de Timochenko de que al presidente Iván Duque le ha faltado voluntad, el alto consejero desvirtuó dicha información, defendió al primer mandatario y aseguró que “las manifestaciones, la planeación de largo plazo y los hechos son absolutamente de bulto en contrario”, agregó el funcionario.

Igualmente, reiteró que las instituciones del Estado colombiano trabajan arduamente para que la implementación del acuerdo se dé acorde a lo establecido en el documento firmado entre los excombatientes y el Gobierno.

“El mismo jueves se reunía la mesa de coordinación interinstitucional para la seguridad de las personas en reincorporación, con la participación de los Ministerios del Interior y de Defensa, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Consejería para la Seguridad Nacional, el Comando General de las Fuerzas Militares, la Inspección General de la Policía Nacional, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo”, sostuvo.

Finalmente, reiteró que el gobierno Duque ha dispuesto las herramientas necesarias para garantizar la seguridad de los exFARC, la cual ha “venido mejorando de manera sostenida. Ya entre 2019 y 2020 se había presentado una disminución del 10 % en el número de homicidios. Para el primer semestre de 2021, en lo que hace a homicidios contra excombatientes se registra una reducción del 29 % (10 casos menos), frente a lo registrado en el primer semestre de 2020; y respecto del total de afectaciones (homicidios, tentativas y desapariciones) se registra una reducción del 37 %”, concluyó el consejero presidencial.

