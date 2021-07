Retorno a las aula de clase en Bucaramanga tendrá una nueva fecha

Varios estudiantes del EMDI School, ubicada a las afueras de la capital ecuatoriana, asisten a clases en escritorios con distanciamiento social hoy, durante el plan piloto para el retorno a clases en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, informó este viernes que por recomendaciones del equipo de salud de la administración distrital se aplazará el retorno a las aulas de clases de las instituciones educativas de la ciudad, que inicialmente se habían planeado para el 6 de julio.

El mandatario de la capital de Santander señaló que la nueva fecha programada por la alcaldía para el regreso a la presencialidad de manera segura y progresiva de los niños, niñas y jóvenes será el próximo 21 de julio, tres semanas después de lo que se había previsto.

“Reprogramamos el regreso a las aulas de clase para los niños, niñas y jóvenes de nuestra ciudad, tras recomendación del equipo de salud. Iniciaremos el próximo 21 de julio. Esperamos completar la vacunación de los docentes, disminuir la tasa de contagio y volver sin contratiempos”, indicó Cárdenas.

Según el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) de Santander, el departamento se encuentra con una ocupación de las camas de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) del 98,81 %, lo que representa que solo quedarían ocho camas disponibles para la atención de pacientes críticos en el departamento.

El retorno a las aulas de clase en la capital de Santander ha tenido algunas controversias como la que se presentó el pasado 25 de junio cuando el Sindicato de Educadores de Santander controvirtió la decisión del Ministerio de Educación respaldada por la cartera de Salud que inducía al retorno a la presencialidad en el país en medio del tercer pico de la pandemia.

“Este no es un problema solo de decir que vacunamos a los maestros y ya. Estamos en el pico más alto, no hay medicamentos, no hay UCI, no hay personal de salud, no tenemos ni un buen seguro médico. No vamos a volver y a exponer a nuestras familias y a las familias de todo el personal que labora en los colegios hasta que no se garanticen todas las condiciones”, indicó el secretario de Comunicaciones del gremio de educadores, Mauricio Martínez, en declaraciones recogidas por Vanguardia.

La Universidad Industrial de Santander retornará a las aulas de clase el próximo 12 de julio

La Universidad Industrial de Santander (UIS) abrirá las puertas de sus sedes a partir del próximo 12 de julio para que los estudiantes y profesores retornen a las aulas de clase bajo la modalidad de alternancia, según informó el rector de la institución educativa, Hernán Porras.

El director de las UIS aseguró que este retorno que se dará de manera segura y gradual, y contará con todos los protocolos de seguridad, se llevará a cabo en modalidad híbrida, lo que representa que las clases se alternarán entre la presencialidad y la virtualidad.

“Nosotros hemos hablado con los profesores y estudiantes y establecimos que el próximo lunes 12 de julio estaremos retornando a actividades académicas en la Universidad bajo la modalidad híbrida con alternancia”, indicó Hernán Porras, en declaraciones recogidas por Caracol Radio.

De igual manera, el rector se refirió a que esta decisión debe ser aprobada por la Alcaldía de Bucaramanga, que es la entidad administrativa que otorga el permiso para la reanudación de las clases, de acuerdo con el estado de la ocupación de las UCI en el área metropolitana de la capital de Santander.

