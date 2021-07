Cristina Hurtado lo confirmó: deberá abandonar ‘Guerreros’

Fotos tomadas de redes sociales.

Después de confirmar su embarazo a través de su canal de YouTube, donde sorprendió a toda su familia con el anuncio, los presentadores del programa ‘Guerreros’ del Canal 1, Cristina Hurtado y José Narváez, han estado muy activos en sus redes sociales y en el canal de YouTube de la presentadora subiendo videos sobre todo lo que están preparando para esta nueva etapa de sus vidas.

Recientemente se dio la gran final del reality presentado por la pareja, en donde Hurtado es la madrina de las cobras y Narváez de los Leones. Sin embargo, Cristina no puedo estar en el programa debido a que ese día amaneció con muchas náuseas, y apareció antes de la prueba que definiría al equipo ganador a través de una videollamada, donde le mandó todas las fuerzas a sus cobras.

Esta situación causó intriga entre los seguidores del programa, quienes se cuestionaron si con el embarazo de la presentadora deberá retirarse de la producción. Pues bien, en un reciente video la presentadora respondió a varias preguntas, entre ellas, si abandonaría el programa.

“Pues claramente me toca irme”, señaló Hurtado. Aclaró que por su maternidad deberá retirarse de la producción, por su estabilidad y la del niño que viene en camino, pero señaló que esta salida no se dará pronto, claro que los días que se sienta indispuesta para estar en el lugar hará presencia como loo hizo recientemente de manera virtual. Cabe resaltar que como la próxima semana inicia una nueva temporada del concurso, no se podría ver muy abrupta salida de la presentadora, pues habrá nuevos competidores y un nuevo comienzo.

Cristina Hurtado confirma que se va de 'Guerreros'

“Después viene el nacimiento, la maternidad y ese montón de cosas bellísimas que quiero vivir en todo su esplendor”, detalló la mujer dejando claro que quiere aprovechar su madurez y estabilidad para vivir este embarazo de una manera diferente a los dos anteriores.

¡Es un niño!, Cristina Hurtado y José Narváez por fin conocieron el sexo del bebé que viene en camino

En el video que se presentó la noche de este viernes con gran expectativa, por fin dieron a conocer el sexo de su bebé.

Para la exprotagonista de novela, este evento era algo especial para su familia, pues solamente los organizadores del evento conocían el tan esperado resultado.

“La verdad, la verdad, la mayoría de la familia y de ustedes de toda la gente hermosa que nos sigue, quieren una niña. Pero bueno, como decimos todos y como dicen todas las mamás, las abuelas y los abuelos, lo importante es que venga sanito sea niño o sea niña”, mencionó la presentadora.

En el video se puede apreciar al padre del bebé que viene en camino bastante nervioso y a los hermanos, Daniel y Juan José, ansiosos por conocer si lo que espera su mamá es un niño o una niña.

“A ver si es mi princesa o es otro principito, yo estoy feliz, estoy muy emocionado, no sé si tengo frío o son nervios. Yo no sé, todos sospechamos que es niña, lo cual no quiere decir que yo quiera niña, sospecho que es niña, si es un niño voy a ser muy feliz y de hecho creo que voy a estar más tranquilo porque es un terreno que ya conozco”, puntualizó Narváez.

Llegó el momento más esperado de la reunión, el anunció oficial. Al reventar los globos, el papel picado del interior fue de color azul, lo que indicaba que a la familia llegaría un nuevo hombre, haciendo de Cristina la reina de la casa.

“Les voy a decir otra cosa, cuando hablamos ‘vamos a tener otro hijo’ yo dije como ‘que sea otro niño’ porque yo dije ‘José es el típico hombre que da sólo niños’ no lo podemos creer”, relató Cristina.

