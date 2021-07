Ernesto Macías anuncia posible precandidatura a la presidencia por el Centro Democrático

Ernesto Macías, polémico senador y expresidente de la corporación, es el nuevo precandidato del uribismo a la Presidencia de la República. Foto: Colprensa

La carrera por la Presidencia de la República comenzó de forma precoz y hay afán de diversas colectividades por sacar sus cartas por el cargo máximo de Colombia a la luz. A pesar de ser los titulares de la Casa de Nariño, el uribismo, encarnado por el partido Centro Democrático, también comenzó la previa de la campaña y, en algunas ocasiones, con fuerte antagonismo a la gestión del mandatario Iván Duque.

Duque, en el momento, se encuentra en la llanura más compleja de su mandato en términos de popularidad y aprobación ciudadana. A pesar de una leve recuperación posterior a la suspensión de las protestas sociales por parte del Comité del Paro, el 72% de los colombianos desaprueba la gestión, según la encuesta Invamer.

Por esto, personajes como María Fernanda Cabal y Paloma Valencia se separaron de la línea presidencial durante las manifestaciones que iniciaron el pasado 28 de abril. Las precandidatas, cercanas al legado del exsenador Álvaro Uribe Vélez, criticaron algunas posturas de Duque como la reforma tributaria y la determinación de, en primer lugar, no ir a Cali en el punto más álgido de la violencia que vivió la ciudad hace algunas semanas.

Cabal, por su parte, nunca ha sido cercana a Duque y, por otro lado, le trajo problemas en materia de relaciones internacionales con Estados Unidos por su apoyo al expresidente Donald Trump en unas elecciones que perdió contra el demócrata Joe Biden.

En medio de un fraccionamiento al interior del uribismo, se conoció que Ernesto Macías, senador por el Centro Democrático, se une a Carlos Felipe Mejía, Paola Holguín, Rafael Nieto Loaiza, Margarita Restrepo y Edward Rodríguez en la baraja de precandidaturas del partido.

Macías, huilense, es conocido por su presidencia del Senado en la que coordinó una “jugadita” que no le permitió a los partidos de oposición intervenir en la apertura de la legislatura del 20 de julio de 2019. Esto causó que Macías fuera investigado por la Procuraduría por haber incumplido el Estatuto de la Oposición en lo que él mismo calificó su última estrategia como líder de la corporación.

Sin embargo, de acuerdo con Semana, este precandidato no cuenta con la bendición de una fracción del partido. El medio reportó que la noticia causó un estallido de controversia en la colectividad que podría causar que la aspiración de Macías no se concrete. El medio político también anotó que Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático, aún no le da la bendición a la nueva precandidatura.

Macías, en términos electorales, se destaca como una ficha más fuerte que las más sonadas precandidatas del uribismo. Con 39.478 votos, el legislador es el cuarta mayor votación en las elecciones de 2018, por encima de las 37.613 balotas a favor de María Fernanda Cabal y las 29.208 de Paloma Valencia.

Por otro lado, también suena Óscar Iván Zuluaga, excandidato por la colectividad, como uno de los posibles personajes en contienda.

“Yo misma fui la que propuse a Óscar Iván Zuluaga, porque me parece que no solo tiene las condiciones sino que le robaron las elecciones presidenciales, pero estamos esperando qué decisión toma. Pero en el abanico puede haber varios, Paloma Valencia, Paola Holguín, pueden estar varios, porque esa es una opción democrática. Pero es con Óscar Iván con el que más me identifico”, expresó María Fernanda Cabal, principal promotora de la candidatura del exministro de Hacienda paisa, a Infobae Colombia.

