Teo Gutiérrez se despidió del Junior: “Gracias Dios por estar a mi lado estos años hermosos”

Delantero del Junio, Teófilo Gutiérrez. Foto: AFP

El contrato de Teófilo Gutiérrez con el Junior de Barranquilla finaliza este jueves 1 de julio. Ayer, el delantero publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje en el que dejaba claro que no seguiría con el equipo para el que ha jugado durante cuatro años.

Según varios rumores, la salida del barranquillero se daría porque ninguna de las dos partes llegó a un acuerdo. Hasta el momento el equipo no se ha pronunciado con respecto a la salida del jugador. Por otro lado, Teo Gutiérrez saldrá como agente libre, pese a los intentos de renovación por parte del Junior.

La confirmación de la noticia se dio en la tarde del miércoles 30 de junio, tras una serie de rumores que relacionaban el futuro del delantero de La Chinita, Atlántico, en Barranquilla. Al parecer no llegaron a un acuerdo entre las partes, junto al agente del futbolista, Alberto Fochi Moreno, y Gutiérrez se ha desvinculado dejando un mensaje de agradecimiento con el equipo en sus historias de Instagram.

Por medio de sus redes sociales confesó que salía del equipo con el corazón lleno de gratitud. Además, le agradeció a la hinchada por su compañía y apoyo. En su cuenta de Instagram subió una historia en la que se lee: “Gracias Dios por estar a mi lado estos años hermosos con esta camiseta. Ahora sí llegó el momento de decirle ‘gracias por todo’ a la hinchada, bay”.

Y añadió, “hoy toca despedirme de mi querido Junior. Me voy con el corazón colmado de gratitud hacia la institución y esta hinchada única con la felicidad de haber logrado todo lo que me propuse y más. Feliz de habernos regalado el bicampeonato de la Liga y dejar al equipo en un gran momento con un enorme posicionamiento a nivel internacional. Gracias a ustedes, gracias a los directivos, cuerpo técnico, cuerpo médico, utileros y cada uno de los que forman la gran familia junior. Dios bendiga a cada uno de ustedes”.

Por su lado, su compañero de cancha, Jefferson Gómez, se pronunció sobre la despedida de Teófilo y envió un mensaje también por medio de sus redes sociales para despedirse del delantero. “Un placer haber jugado contigo ‘Magia’ Dios te bendiga y tengas éxito donde quiera que vayas”.

Agradecido con la familia Char, Teófilo se fue con varias opciones y posibilidades de llegar al fútbol profesional de Argentina o de Arabia Saudita. No obstante, no se descarta alguna sorpresa en Colombia con su potencial llegada a América de Cali o Atlético Nacional, club que de momento no puede fichar por la sanción del Tribunal Superior de Suiza donde obligan a los paisas a pagarle cinco millones de dólares a Cortuluá.

Tras un paso por equipos como River Plate, Sporting de Lisboa, Rosario Central, entre otros, el delantero regresó en 2017 al equipo colombiano en donde logró ganar dos Ligas, dos Supercopas y una Copa Colombia. En la última Liga BetPlay disputó 13 partidos, 12 de ellos como titular, anotó tres goles y estuvo 1087 minutos en el campo de juego.

