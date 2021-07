Envían a la cárcel a integrantes de la primera línea por propinarle 27 puñaladas a un policía en Cali

El pasado 29 de abril, el patrullero Ángel Gabriel Padilla Mejía fue atacado con arma blanca en Yumbo, Valle del Cauca. Los hechos violentos se presentaron en medio de las manifestaciones del paro nacional, que comenzó un día antes.

El pasado lunes las autoridades dieron a conocer la captura de Diego Luis Tascón González, alias ‘Dieguito’; José James Cabezas Quiñónez, alias ‘Negro James’; y Sebastián Neuta, alias ‘Sebas’, presuntos responsables del ataque y quienes este miércoles 30 de junio, fueron enviados a la cárcel, según confirmó la Fiscalía General de la Nación.

Además, los acusados por coautoría en los delitos de homicidio, hurto y daño en bien ajeno, estarían relacionados con varios enfrentamientos contra uniformados de la Policía.

De acuerdo con el ente acusador, los miembros de la primera línea en Yumbo habrían participado en los bloqueos de vías, ataques y al comercio y serían responsables de la restricción a la movilidad de ciudadanos.

“Videos y fotografías difundidos en redes sociales, testimonios de ciudadanos y declaraciones de testigos permitieron a la Policía Judicial evidenciar, además, que estos hombres estarían implicados en las agresiones físicas, propinadas mediante linchamiento, contra el patrullero Ángel Gabriel Padilla, adscrito a la Fuerza Disponible de la Policía Metropolitana de Cali (Mecal)”, manifestó Jhon Fredy Encinales Lota, director Seccional de la Fiscalía en Cali.

Por su parte, el ministro de Defensa Diego Molano señaló que, “estas personas son responsables de las lesiones personales a ese patrullero que pertenecía la Policía Metropolitana de Cali en el punto de bloqueo de La Estancia de Yumbo. Estos capturados estaban al frente de ese punto de bloqueo en el barrio Juan Pablo Segundo y que después de los bloqueos generaron desmanes confrontaciones y afectaciones a los ciudadanos y a los miembros de la fuerza pública”.

El ataque y tentativa de homicidio contra el patrullero Padilla se presentó cuando pasaba por el barrio La Estaca para ir a prestar su servicio, siendo interceptado por varios encapuchados, quienes lo agredieron con golpes y lo despojaron de su uniforme, humillándolo y exponiéndolo desnudo en videos. Posteriormente, hurtaron su arma de dotación y le propinaron 27 puñaladas que por poco acaban con su vida.

A través de un video, Padilla contó que el ataque por parte de un grupo de sujetos inició luego de que unos manifestantes gritaran que él era de la Sijín, porque iba en compañía de integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional.

“Estos manifestantes sin mediar palabra me abordan y comienzan a agredirme con arma corto punzante y con objetos contundentes. Logré salir a correr para refugiarme en una vivienda, donde estos manifestantes también llegaron y tumbaron las puertas de la vivienda y siguieron agrediéndome con armas corto punzantes y objetos contundentes. Luego de esto gritan que me saquen a la calle para que me termine de morir allí”, detalló el uniformado.

