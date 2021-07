Elsa y Elmar lanza ‘Corazones negros’, el segundo adelanto de su nuevo álbum, ‘Ya no somos los mismos’

Elsa y Elmar

El pasado 19 de abril, Elsa Margarita Carvajal, conocida popularmente bajo el nombre de su proyecto musical ‘Elsa y Elmar’, anunció, a través de sus redes sociales, la llegada de ‘Ya no somos los mismos’, su nuevo trabajo discográfico. Con un video en donde se le ve vestida de blanco, y acompañada de varios bailarines, la bumanguesa enseñó un poco de lo que será esta nueva faceta en su carrera. “Ya no somos los mismos, pero eso lo sabemos. Cuando me decías que me cegarían las luces, algo en mi lo presentía. Y cuando repetías que te abandonaría, ya comenzaba a entenderlo”, dice Elsa en el video. En la mañana de este jueves, Elsa lanzó, a las 11:11 a.m, su canción ‘Corazones negros’, la segunda canción del disco.

En la primera mención de su álbum, Elsa aseguró que quería hacer las cosas diferentes y que ese primer acercamiento era una prueba de ello. “Nunca he entendido por qué el anuncio de un disco se ve como un final y no como un comienzo. Para mí es un comienzo. Ya no somos los mismos es un disco sobre aprender a perder para encontrar (...) tendrá un álbum visual donde exploro esta historia”, declaró.

Fue el pasado 29 de abril cuando la cantante le entregó a sus seguidores la primera pista del sonido del álbum con ‘Hasta donde se enamora’. La canción, que habla de los límites personales que intervienen dentro de una relación amorosa, y sobre el amor propio, fue escrita por ella, con ayuda de Claudia Brant; y producida por Nico Cotton, Julián Bernal y Elsa. El videoclip, que fue grabado en Ciudad de México, dirigido por Daniel Uribe y producido por Pandora.

“El video es la representación de lo frágiles, lo inofensivos y fuera de control que nos sentimos cuando estamos atrapados en un lugar del cual queremos escapar pero aún no encontramos la fuerza para hacerlo (...) nos inventamos una historia súper mágica, muy fantástica, en la cual hay un niño que tiene un escarabajo, muy brillante, con una luz preciosa, pero lo mete en una cajita, y juega con la cajita. El escarabajo que está ahí metido soy yo”, comentó la artista e intérprete de ‘Ojos noche’.

Hoy, desde las 11:11 a.m, hora escogida de manera intencional por la cantidad de creencias que existen detrás de ella, los seguidores de Elsa y Elmar tienen disponible, en todas las plataformas digitales, ‘Corazones negros’ que, bajo una temática de relaciones amorosas, habla de lo difícil de una ruptura.

Elsa, en un sofá, y con una flecha disparada directo a su corazón canta “te mando corazones negros, porque aunque te amo yo creo que ya no puedo. Te mando corazones negros, para evitar decirte lo que siento (...) yo también pensé que íbamos a estar juntos hasta el final, y ahora que más da”.

Para Elsa, de acuerdo con lo que comentó en una entrevista con Jessie Cervantes, para su proyecto en YouTube, ‘Exa’, la pandemia fue un regalo para ella. Aunque han sido meses difíciles, también ha sido un tiempo enriquecedor y de crecimiento, un tiempo para enfrentarse a ella misma. Sin la covid-19, argumenta ella, no existiría ‘Ya no somos los mismos’.

“La pandemia nos puso en el mood en el que empezamos. Yo creo que todo artista empezó en su cuarto, en su recámara, encerrado consigo mismo, con sus emociones, haciendo canciones”, enfatizó Elsa quien, además, confesó que siempre le tuvo miedo a producir sus propios temas, pero que fue una habilidad que desarrolló encerrada, en cuarentena, en su apartamento de México.

“Ya no somos los mismos es un encuentro conmigo porque ser mujer en la música, yo siendo mujer, me escondía un poco detrás de mi miedo a asumirme como músico, como mujer compositora, con mi capacidad de producir, de decir que quiero, y de decir que no. Me llevó la vida irlo encontrarlo. Mi trabajo es mi maestro, la música es donde he aprendido más en la vida”, le contó Elsa a Jessie.





