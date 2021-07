El presidente Iván Duque se reunió de manera extraordinaria con Claudia López en la Casa de Nariño

El Gobierno, por medio del Decreto 083 de 2021, ordenó tres días de duelo en honor a más de 50.000 víctimas del covid-19, entre ellas el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. El pabellón nacional permanece a media asta en la Casa de Nariño.

En la tarde de este jueves, algunos medios de comunicación dieron a conocer la llegada sorpresiva de la alcaldesa Claudia López a la Casa de Nariño junto con monseñor Héctor Fabio Henao.

Cabe resaltar que, este encuentro se dio minutos después de que el secretario de de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, informara desde su cuenta de Twitter que hay luz verde para un nuevo encuentro con los líderes del paro nacional, para llegar a soluciones.

“Atendiendo el llamado de grupos de Primera Línea y asambleas populares juveniles de distintas localidades instalaremos mañana la Mesa de Diálogo y Garantías para construir juntos una salida de convivencia y paz al paro nacional. Iniciaremos a las 12pm en la Alcaldía de Bogotá”, escribió Gómez.

De acuerdo con fuentes consultadas por Semana, la mandataria se reunió con el presidente para abordar diferentes temas como las elecciones de los consejos juveniles que se llevarán a cabo el próximo 28 de noviembre.

Igualmente, Noticias Caracol dio a conocer que por un espacio de 30 minutos, Claudia López estuvo en la Casa de Nariño, acompañada de monseñor y también del jefe negociador del Gobierno en las reuniones con los integrantes del Comité del Paro, Emilio Archila.

El nuevo encuentro también se dio en medio del llamado que hizo este miércoles Carlos Camargo, defensor del Pueblo, al solicitar de manera urgente una mesa de diálogo entre Claudia López y las personas afectadas por los bloqueos en el Portal Américas que ese han presentado en los últimos días.

“Es muy preocupante la situación, la comunidad nos ha manifestado que se ha visto gravemente afectada en sus derechos por actos de violencia, abuso y delincuencia en el sector. Convocamos a la alcaldesa y a todas las entidades que tengan incidencia en el sector para que tomen cartas en el asunto, para que escuchen a los vecinos del sector del Portal Américas y se avance en soluciones sobre la situación recurrente en el sector”, expresó el defensor.

De acuerdo con Camargo, en esa mesa de diálogo deberían participar también la alcaldía local de Kennedy y la Policía. “Hemos recibido las quejas de los vecinos del sector para tramitarlas y adelantar las acciones jurídicas correspondientes”, añadió.

El defensor expresó que recibió los dolorosos testimonios de situaciones en las que inclusive se vulneran derechos de niños y ancianos. “La comunidad ha manifestado a la entidad la alarmante situación de zozobra en la que viven, pues casi todas las noches se reportan agresiones y delitos en el sector. Los vecinos están preocupados por los hechos de vandalismo, los cuales se han convertido en la normalidad que se vive alrededor del Portal Américas y que rechazamos con toda contundencia”, manifestó Camargo.

Entre otras cosas, los habitantes han solicitado mayor presencia de la Policía. “Soy muy respetuosa de la protesta pacífica, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos de protestar ante el Estado por algo que nos esté afectando, pero es que esto ya de desvirtuó totalmente y dejó de ser una protesta pacífica para convertirse en un vandalismo. Todos nosotros estamos siendo afectados en la salud, en la movilidad, en un ambiente sano, ya no podemos vivir tranquilamente en nuestros hogares. Nos da temor llegar a nuestra vivienda”, dijo una habitante del sector quien pidió guardar reserva sobre su nombre.

“Nosotros acudimos a la Defensoría, porque hemos estado en diferentes sitios buscando las acciones para que se defiendan los derechos de la comunidad. Las autoridades locales han permitido que nuestros derechos sean vulnerados y no hemos sido escuchados. Clamamos por una acción rápida, la situación al rededor del Portal nos ha creado zozobra, miedo, pánico y un estrés psicológico, inclusive a muchas personas no les importa perder la vida. La libertad de nosotros se perdió, y no podemos aguantar más. Es un clamor de auxilio para que se pueda atender a la comunidad”, dijo otro de los habitantes del sector que asistió al encuentro en la Defensoría

SEGUIR LEYENDO: