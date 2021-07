El exalcalde de Cali, Maurice Armitage, arremetió contra Gustavo Petro:“no es un buen ser humano”

Exalcalde de Cali, Maurice Armitage y el Senador Gustavo Petro.

En diálogo con el programa radial ‘Los mismos gatos’, que entrevistó por medio de un Facebook Live al exalcalde de Cali, Maurice Armitage, le indagó acerca de sus motivos para dar el salto desde la vida empresarial a la política, ante lo cual, el empresario indicó que “todos desde muy en el fondo queremos brillar en algo, pues el que es ciudadano quiere ser alcalde. Y yo creí en algún momento y lo logré”, destacó el exmandatario.

Posteriormente, Armitage confesó en la entrevista que en medio de todo él quiso brillar, por lo que destacó que “tuvo que ver algo de vanidad el haber tomado la decisión.”

Asimismo, habló que en la política colombiana existe un grave problema, del cual los políticos deberían aprender de los empresario y es la correcta utilización de los fondos de la ciudad, pero indicó que los políticos colombianos solo están pendientes de figurar y brillar por algo en su lucha por alcanzar después de ser alcaldes, ya sea el Senado o la Presidencia.

“El que no haga concreto, no pasa a la historia como buen alcalde, el que no haga la 26, el que no haga las circunvalar en Cali y el que no haga la gran avenida para que la gente llegue rápido, pero yo no le presté importancia a eso. En mi experiencia de trabajo en la siderúrgica, en la que trabajé con gente de muy pocos recursos, como lo son los recicladores, me di cuenta de sus angustias y el hambre, por lo que me dediqué a trabajar por la educación, la cual no da votos, y por la situación social para así darle trabajo a mucha gente”, señaló el exalcalde Armitage al programa radial.

“Tú ves ahorita a Peñalosa lanzarse de candidato, ves al señor Rodolfo Hernández, de Bucaramanga, lanzándose a la candidatura. Todo el mundo está pendiente, no de hacer un buen trabajo, sino de brillar para así ver a dónde pueden dar brinco a otra parte. Yo creo que eso es una equivocación total de cualquier persona que quiera trabajar por su ciudad”, manifestó el exalcalde.

Asimismo, habló de la actual política y de la grave crisis por la que atraviesa el país. Armitage se refirió al candidato presidencial Gustavo Petro, hoy líder en las encuestas de intención de voto para el 2022 y un personaje que ha tomado relevancia durante el estallido social que inició el pasado 28 de abril.

A lo que respondió: “Yo le veo una cosa gravísima a Petro. Creo que para uno ser presidente de Colombia tiene que ser un buen ser humano y tengo referencias de que Petro no es un buen ser humano”.

Tras su declaración frente a su mirada de Petro, el exalcalde de Cali aclaró que quienes le han dado esas referencias son personas que han trabajado directamente con el líder de la Colombia Humana. “No me consta, estoy diciendo esto porque lo he oído a gente que laboró con él en la Alcaldía de Bogotá”, señaló el empresario

“Para mí el requisito más importante de un gobernante es que sea un buen ser humano”, reiteró Armitage.





SEGUIR LEYENDO