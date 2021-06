Recuperan video donde Claudia López dice que Álvaro Uribe fue un “gran líder” en seguridad y defensa

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Desde este martes la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha estado en el ojo público debido a sus acusaciones contra la Colombia Humana, el senador Gustavo Bolívar, recientemente con el congresista Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada y ahora con el uribismo al mencionar que ese movimiento político casi la mata.

En diálogo con Blu Radio la alcaldesa dijo este miércoles: “ahora resulta que pedir que no haya radicalización violenta y vandalismo es de derecha. Eso es de sentido común. Yo me he tenido que ir dos veces de este país porque el uribismo casi me mata”. Estas fuertes afirmaciones llevaron a que tanto el Centro Democrático se pronunciara diciendo que era “inaceptable” usar ese discurso para “resucitar candidaturas”.

Y junto a una campaña de rechazo por parte de varios de sus congresistas, la cuenta ‘Legado de Álvaro Uribe Vélez’ compartió un video de una entrevista hecha a la alcaldesa en 2014 en la que afirma que “el Estado colombiano se fortaleció en defensa y seguridad en los últimos 20 años, eso es innegable y en buena medida, un gran líder en ese propósito fue Álvaro Uribe Vélez”.

Además la entonces senadora dijo que si el Estado colombiano no se hubiera puesto “serio”, no se hubiera logrado que las Farc en ese momento consideraran la desmovilización. En una entrevista con Caracol Radio ya no se refirió directamente al uribismo sino que dijo que “sus aliados de la parapolítica me intentaron matar y me tocó irme del país dos veces”.

Ante esto la senadora Paloma Valencia dijo que el uribismo “jamás ha llamado al caos o a la violencia”.

“Simple el discurso de que ‘los extremos’ son iguales para tratar de presentar “el centro” como alternativa. Uribismo no promueve violencia y exige autoridad para mantener la seguridad”, señaló Valencia.

Por su parte Margarita Restrepo, también congresista, dijo que López estigmatiza. “Pertenezco orgullosamente el uribismo y jamás nadie de mi partido ha tenido esas intenciones. Podemos ser diferentes ideológicamente, pero la muerte jamás será una opción. JAMÁS”.

Aquí el video:

La discusión con Julián Gallo

Esta vez, López se fue contra el senador del partido Comunes, antes FARC, Julián Gallo, más conocido como Carlos Antonio Lozada.

“Con la dotación que les dan dirigentes de Colombia Humana, pinchan, bloquean y secuestran buses, pocos jóvenes radicalizados para hacerles la campaña del caos, la obstrucción y destrucción de Transmilenio y la tranquilidad ciudadana. Bogotá se Respeta!”, trinó la mandataria.

El anterior pronunciamiento le ocasionó una dura pelea este martes 29 de junio con el senador Gustavo Bolívar, quien ha recaudado fondos para ‘financiar’ a la primera línea. Además, el jefe de ese movimiento político, Gustavo Petro, así como dirigentes afines a esa ideología, le pidieron a la alcaldesa que se retractara sobre su controvertida pulla.

Pues bien, el congresista Lozada citó el tuit de Claudia López, hizo duras acusaciones contra el gobierno de Iván Duque, señaló que los pronunciamientos de la alcaldesa de los bogotanos ocasionan “baños de sangre” y le pidió a la mandataria que se retracte.

“Quien ha asesinado jóvenes es el Estado y el gobierno. La historia nos ha demostrado que hacer estas aseveraciones contra la oposición, termina en baños de sangre. Señora alcaldesa recapacite y retráctese”, tuiteó Carlos Antonio Lozada.

Pero la respuesta de López vino después:

“Ojalá tu, hoy Senador, rectificaras, te retractaras y repararas a los miles de víctimas que la criminalidad de las FARC causó, como te lo reclamaron Ingrid Betancur y todas las víctimas de Colombia. Parar la confrontación no es solo dejar de matar es también dejar de radicalizar”, dijo Claudia López.

Por su parte Gallo le respondió diciéndole:

“Estimada alcaldesa, usted no ignora que firmamos un Acuerdo de Paz y que el haber participado en el conflicto no nos impide opinar, no descalifique y señale desde su pretendida superioridad moral, en este país han asesinado más por lenguas como la suya que por las balas”.

Luego le hizo un llamado a pedir perdón por los asesinatos de jóvenes a manos de la fuerza pública en el paro nacional.

