Nuevo enfrentamiento entre Claudia López y el uribismo: el partido político aseguró que la alcaldesa igualó su movimiento con el terrorismo

Una nueva polémica política se desató en la mañana de este miércoles 30 de junio luego de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijera a través de los micrófonos de Blu Radio que el uribismo intentó matarla y tuvo que salir en dos ocasiones del país a causa de las amenazas contra su vida. Estas declaraciones generaron la reacción de Álvaro Uribe Vélez, el Centro Democrático y otros políticos adeptos al movimiento liderado por el expresidente.

López estaba respondiendo a una pregunta en la emisora por las declaraciones de Gustavo Petro que la señalaban de ser de derecha por sus más recientes declaraciones en contra de la Colombia Humana, que de hecho recibieron el apoyo del expresidente Uribe. “Ahora resulta que pedir que no haya radicalización violenta y vandalismo es de derecha. Eso es de sentido común. (…) Yo me he tenido que ir dos veces de este país porque el uribismo casi me mata”, fueron las palabras de la mandataria local en la emisora desatando una ola de reacciones.

Aunque López recalcó que ella no se refería al partido Centro Democrático, el movimiento político y su líder reaccionaron ante las palabras de la alcaldesa. El Centro Democrático publicó un trino en su perfil oficial en el que señaló que “es inaceptable que en el afán por resucitar candidaturas, la alcaldesa de Bogotá ose poner en pie de igualdad el terrorismo que alienta la Colombia Humana con nuestro Partido, que defiende la seguridad y reclama la autoridad que ella no ejerce”.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe también hizo dos trinos muy dicientes sobre el mandato de López en la capital del país. Con tan solo tres horas de diferencia, Álvaro Uribe dijo que “la mejor campaña es gobernar bien, la Alcaldía de Bogotá hace una buena, se le reconoce, se incomoda y completa con dos malas”.

Luego de las declaraciones de la mandataria en la emisora, Uribe trinó nuevamente y señaló que “si la alcaldía de Bogotá se dedicara a trabajar sería menos deslenguada en medios de comunicación”.

Pero además de estas reacciones la alcaldesa también está enfrentando los comentarios de muchos uribistas que en las redes sociales le exigen a López que se retracte, pues ellos “nunca han atentado contra su vida”. Entre los uribistas más reconocidos está María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Carlos Mejía.

Las amenazas de la parapolítica contra Claudia López y sus diferencias con el uribismo

Este episodio entre Claudia López y el uribismo ha recordado los momentos en los que López, siendo senadora de la república denunció casos de parapolítica y recibió algunas amenazas de muerte. Además, los enfrentamientos que tuvo contra el expresidente Uribe en el Congreso.

Tras las afirmaciones que López hizo en Blu Radio, los periodistas le cuestionaron por estos episodios, la mandataria se limitó a señalar que algunos parapolíticos contrataron sicarios para matarla. “No era un señor que robaba relojes en la esquina. Por esta radicalización hemos pasado muchos años”, alcanzó a señalar la mandataria local.

Tal vez uno de los episodios que más se recuerda en el enfrentamiento de López con la parapolítica es cuando, en 2014, se señaló al exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez, como el responsable de las amenazas contra la vida de la entonces senadora.

En 2014, la entonces congresista señaló que “la Unidad Nacional de Protección me informó que hay riesgo extremo de que me asesinen” y el entonces presidente Juan Manuel Santos hizo eco de su denuncia pidiendo a las autoridades salvaguardar la vida de López. En ese momento la Revista Semana reveló que la UNP tenía información confiable de que el destituido gobernador de La Guajira Kiko Gómez era el responsable de las amenazas contra la política y que habría nuevos planes para atentar contra ella.

El enfrentamiento entre López y Gómez inició años atrás cuando la hoy alcaldesa denunció a Kiko Gómez por tener nexos con el narcotraficante ‘Marquitos Figueroa’ y dirigir una bacrim que cometía graves delitos en esa zona del país. Cabe recordar que Kiko Gómez fue condenado a más de 50 años de prisión por su responsabilidad en los asesinatos de varias personas.

Otro episodio que sucedió en ese mismo año y que es muy recordado por los colombianos es cuando Claudia López llamó a Álvaro Uribe “sanguijuela” en el Congreso. “Le ha quedado grande al señor Álvaro Uribe cumplir una cosa tan elemental: venir, escuchar, responder y controvertir. Qué vergüenza da ver a un expresidente de la República huyendo a las carreras, por los corredores del Congreso, como sanguijuela por alcantarilla”, expresó López en 2014.

