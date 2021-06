Kathy Sánchez periodista atacada por uniformados del Esmad: “Ya puse la denuncia”

Tomado de @FLIP_org

Ayer en una nueva confrontación entre manifestantes y miembros del Esmad en la localidad de Suba, se registró una agresión por parte de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), a dos periodistas de RCN.

En medio de un enfrentamiento con manifestantes, y mientras las periodistas Alexandra Molina y Katy Sánchez hacían reportería de la situación, donde un grupo de uniformados empieza a lanzar gases y aturdidoras. En el video que grabó una de las periodistas, se ve cómo un grupo de policías se abalanzan sobre un niño que estaba en su bicicleta, lo tumban, y lo golpean en el suelo entre varios.

La agresión no pasó desapercibida por las comunicadoras que le pedían a los miembros del Esmad soltar al menor, y en repetidas ocasiones le gritaron: “¡es un niño!”. Ya una vez quedó grabada la situación otros uniformados se acercaron a las periodistas de manera retadora y las golpearon a pesar de que ellas se identificaron como prensa.

Por lo que en entrevista con Caracol Radio, Sánchez comentó que interpuso una demanda en contra de los uniformados.

“Luego de lo sucedido me llamo el Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, me presento excusas y me ofreció ayuda. Pero en este momento hay un abogado que esta llevado el caso y tengo cita en Fiscalía y medicina legal. Ya interpuse la denuncia en el ente acusado y la Procuraduría”, contó la periodista.

En en espacio aprovechó para narrar lo que le sucedió junto a su compañera y la difícil situación que tuvieron que aguantar porque no pudieron salir del lugar antes de que comenzaran los desmanes.

“Nosotras no pudimos salir del sector porque los manifestantes no nos dejaron, íbamos en moto. Entonces empezamos ha grabar y luego como se evidencia en el video a los agentes no les gusto y nos empujaron y nos botaron al piso. A mi me dieron una patada y a mi compañera la agarraron a bolillo”, aseguró Katy y agregó que todo sucedió cuando “estábamos saliendo de la presentación de la segunda línea del metro, donde estaba el presidente y la ministra Ángela María Orosco, la cual vivió la agresión a su caravana, aunque los manifestantes estaba era esperando a Iván Duque”.

En su testimonio aseguró que fue una situación “terrible” y más porque los agentes del Esmad atacaron al menor de edad, las atacaron a ellas y posteriormente se fueron y se llevaron al niño en uno de los camiones.

“El ataque fue terrible, comenzaron a pegarle a un menor de edad y entonces nosotras estábamos grabando y los uniformados arremetieron contra mi persona y mi compañera Alexandra Molina, en este momento ella esta en su casa porque tienen los bolillasos marcados en sus piernas”, aseguró Katy Sánchez.

Hasta el momento se sabe que ya se identificaron tres uniformados y serán llamados a declaraciones para esclarecer los hecho y entender porque atacaron a un menor y a dos periodistas.

“Rechazamos este procedimiento irregular. A las periodistas les pedimos las respectivas excusas y al joven le reestablecimos los derechos. Gracias a los videos ubicados en el sector, logramos identificar a los policías que cometieron este procedimiento irregular. Fueron citados de forma inmediata al comando de la Policía Metropolitana de Bogotá y separados de sus cargos y funciones”, anunció el día de ayer Oscar Gómez Heredia, el comandante de la Policía de Bogotá.





