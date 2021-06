Estos países tienen en ‘lista roja’ de ingreso a los colombianos

Estos son los países que tienen en ‘lista roja’ el ingreso de colombianos REUTERS/Luisa González

La semana pasada, Francia incluyó en el listado de ciudadanos que no pueden ingresar a su país a los colombianos, esto porque creen que el manejo de la pandemia que se ha dado en el país no ha sido bueno y corren el riesgo de que haya contagios masivos. Hasta el momento no se tiene claro cuándo se levantará la medida. Sin embargo, este no es el único país que decidió tomar medidas frente a los viajeros colombianos.

En la lista de naciones con un potencial riesgo de contagio de covid-19, Colombia tiene restricciones de ingreso en Italia, quienes no permitirán el ingreso de colombianos que vayan de turismo, no importa si ya están vacunados o no, quienes tengan una excusa válida deberán presentar una prueba negativa de covid-19. Por su parte, el Gobierno sueco también prohibió temporalmente los viajes no esenciales a Suecia y Suiza.

Así mismo, Países Bajos decidió acogerse a la medida la Unión Europea de no dejar entrar a los ciudadanos provenientes de países considerados como inseguros dentro del contexto de la pandemia, entre ellos está Colombia.

Un viajero varado de la aerolínea LATAM pide información en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá (Colombia).EFE/Mauricio Dueñas Castañea/Archivo

Aunque se encuentra desaconsejado viajar por motivos no esenciales en la coyuntura actual, en caso de deber hacerlo es recomendable que los argentinos y argentinas con necesidad de viajar consulten de manera frecuente los sitios de las Embajadas y Consulados en Argentina del lugar al que pretenden ir para evitar inconvenientes en la planificación de los viajes, así como también es recomendable visitar el sitio web de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)

La recomendación de la Dirección Nacional de Migraciones incluye que “en el caso de necesitar viajar a Europa es recomendable visitar el sitio web en español de la Unión Europea Re open EU y para quienes están en el exterior, a través de las Representaciones Consulares Argentinas podrán consultar la disponibilidad de laboratorios en los países de destino que realizan exámenes PCR”.

A groso modo, los países podrían clasificarse entre aquellos que están abiertos, esto es que no hay restricciones ni requisitos para la mayoría de los viajeros (16 al momento de cierre de esta nota), aquellos que tienen sus fronteras abiertas, pero con restricciones, lo que equivale a decir que pueden ingresar los viajeros que faciliten el resultado negativo de una prueba PCR o de antígenos de COVID-19 y/o que se sometan a una cuarentena a su llegada (119 en total al momento de cierre de esta nota) y por último los cerrados, o sea, aquellos territorios donde sólo pueden entrar los ciudadanos, los residentes que regresan a sus casas o las personas en otras circunstancias especiales.

Por caso, en el continente Americano, sólo están abiertos México, República Dominicana y Costa Rica. Mientras que la Argentina, Chile, Uruguay, Suriname y Guayana Francesa en Latinoamérica, y Canadá y Groenlandia en Norteamérica están en la categoría de “cerrados”.

Pero esa condición varía según el país de origen del viajero en cuestión. Por ejemplo, alguien procedente de Colombia tendrá su ingreso prohibido en la mayor parte del continente europeo, y tendrá ingreso con restricciones en el resto. Sólo podrá entrar libremente en Albania.

Seguir leyendo: