En plena pandemia, médicos de hospital en Malambo renunciaron masivamente

Hospital local Santa María Magdalena en Malambo, Atlántico. Foto: esehospitallocaldemalambo.gov.co

La renuncia masiva de todo el cuerpo médico del Hospital Santa María Magdalena, en Malambo, se dio este martes cuando varios de los galenos informaron que se encuentran en desacuerdo con el último episodio en el que se retiró de la gerencia a Eimy Camargo por parte del alcalde municipal Rummenigge Monsalve, y se hizo el nombramiento de Heger Buelvas como gerente encargado.

Además de ello, se conoció, según lo informado por Blu Radio, que la exgerente Eimy señaló que fue presionada para firmar la carta de renuncia, por lo que el caso es investigado por la Fiscalía y la Procuraduría.

En su momento, los profesionales que han enfrentado en primera línea la batalla contra la pandemia por la covid-19 expresaron al diario local El Heraldo que consideran que sus derechos están siendo vulnerados y que no cuentan con las garantías para seguir prestando sus servicios en esta entidad.

Raisa Baquero, médico del área de expansión respiratoria, señaló: “Quiero expresar mi inconformidad con el manejo que hoy se le está dando al hospital. Me parece injusto que el personal asistencial de esta institución que ha batallado en primera línea una pandemia, exponiendo a diario nuestra vida y la de nuestros familiares, estén dándonos un trato tan denigrante. Nos sentimos expuestos con personal de vigilancia armado, no tenemos garantías y no hay comunicación interna”, destacó la profesional.

Asimismo, Natalia González, médico de urgencias del centro asistencia sostuvo: “Pedimos a los entes de control que intervengan y nos ayuden a tener pronta solución a esta problemática que no solo nos está afectando a nosotros como personal de la salud, sino también a todos los pacientes, quienes son la razón de ser de este hospital.”

En medio de las renuncias y denuncias, se conoció un caso de discriminación a una profesional de la salud por ser transgénero. Emma Gutiérrez, dio a conocer que ha sido víctima de discriminación por su condición sexual por parte del gerente encargado Heger Buelvas.

“Alzo mi voz contra el señor Heger Buelvas ya que me trató de manera discriminatoria por mi condición sexual, ya que soy una mujer trans. Este señor me trató de manera irrespetuosa y me discriminó. Alzo mi voz de protesta contra este señor y ojalá haya pronta solución a esta problemática”, aseguró Gutiérrez al diario local El Heraldo.

Entutelan al alcalde de Malambo por trámite de falsa renuncia de gerente del hospital

El pasado 24 de junio, se conoció que la gerente Eimy Liz Camargo presentó una tutela y una acción penal contra el alcalde de Malambo, Rumenigge Monsalve, por supuestamente haberla sacado de su cargo usando una carta de renuncia “protocolaria”, entregada hace más de un año, y por no acoger una medida cautelar que ordenaba el reintegro de la funcionaria.

De acuerdo con lo informado por la revista Semana, la denuncia señala que el problema se da porque Camargo fue nombrada gerente del Hospital público de Malambo, Santa María Magdalena, luego de un concurso público. Sin embargo, asegura que el día de su posesión, el 31 de marzo de 2020, el alcalde Monsalve le pidió firmar una carta “protocolaria” de renuncia en blanco, que ella accedió a firmar.

Pero un año y dos meses después, el alcalde Rumenigge Monsalve hizo efectiva la carta, sacó del cargo a Camargo, y nombró en su reemplazo a Heger Buelvas Yepes. Por este hecho, Camargo presentó una acción de tutela para suspender el suspender el Decreto No. 112 de fecha 04 de junio de 2021 con el que se hizo el nombramiento, y aunque aún no hay una decisión de fondo, el Juzgado Promiscuo Municipal de Malambo, le amparó medidas cautelares que suspendían la decisión. No obstante, la orden no fue acatada.

