En riesgo de colapso 194 viviendas en los cerros orientales de Usaquén

En algunos sectores de los cerros de Usaquén se presencia un grave deterioro de viviendas que arriesga la vida de cerca de 194 familias. Fotos: Personería de Bogotá, suministradas a Semana

La Personería de Bogotá alertó sobre fallas en la infraestructura de 194 viviendas ubicadas en los cerros orientales de la localidad de Usaquén. Estas, en el peor de los casos, podrían terminar con el colapso de las estructuras y en un riesgo para las vidas de los habitantes del predio.

Se trata del sector de Santa Cecilia Alta y Baja, el cual, de acuerdo con el reporte de CM&, se trata de un terreno inestable que presenta alto riesgo. Por esto, desde hace un mes, la Personería le solicitó a la Alcaldía de Bogotá que se gestionara la reubicación de los habitantes de las viviendas.

De acuerdo con el documento de la entidad, en poder de Canal 1, se le solicita “a la administración distrital adoptar medidas de reubicación inmediata y control de la zona con el fin de salvaguardar las vidas de los habitantes de 194 ocupaciones entre construidas, en proceso o provisionales, y evitar una tragedia por la inestabilidad del terreno que es zona de alto riesgo no mitigable según un concepto técnico del IDIGER (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático)”.

Según Biviana Aguillón Mayorga, personera delegada entrevistada por el noticiero, las casas se encuentran en un alto grado de deterioro y son un caso de colapso por remoción en masa. De acuerdo con el informe, las lluvias hacen que el terreno sea aún más inestable y por eso cede, deslizando a las viviendas.

Sin embargo, recalcó Aguillón, las construcciones que se llevan a cabo en esta zona son ilegales. Las edificaciones de este tipo, en el terreno de los cerros orientales, son intervenidas por el Distrito por posibles afectaciones ambientales y riesgos para la comunidad. En el momento, cuenta con el status de reserva forestal.

Los habitantes piden ayuda

Diariamente, tal como reportó el noticiero, los habitantes evidencian caída de paredes y demás derrumbes al interior de sus hogares. Por otro lado, Semana habló con una habitante del barrio que argumenta que la razón por la que su casa se está derrumbando radica en la tala de árboles más arriba en la montaña.

“Es que el barrio se está corriendo todo por culpa de que quitaron todos los árboles de por allá arriba, y se nos están cayendo nuestras casas. Le están quitando terreno a la loma y por eso es que las casas se están agrietando”, expresó Ninfa Viviana Orjuela al medio impreso.

Además, la misma asegura que la Alcaldía no ayuda a su reubicación y, distinto a lo que pide la Personería, les pide desalojar sin garantías. “El problema es que viene la Alcaldía y no nos soluciona nada, siempre nos dice los mismo: no, que tiene que desalojar, que tiene que desalojar. Pero nosotros no vamos a desalojar porque nosotros no nos vamos a ir de la noche a la mañana. La plata que nosotros le metimos a esa casa, ¿quién nos la va a reponer? Ellos lo que dicen es que es un lote que nosotros compramos y que ya estaba reubicado, pero ellos nos tienen que solucionar algo porque nosotros no sabíamos”, dijo la mujer.

Las personas que habitan en el sector ilegal son, en su mayoría, personas vulnerables que no podrían costear una vivienda de otra forma. Es el caso de Yenni Villarreal que, en entrevista con Semana, dijo que reside en el sector desde noviembre del año pasado por la imposibilidad de pagar arriendo en otro lugar. “A raíz de la pandemia nos ha tocado buscar porque somos muchos los que no podemos pagar un arriendo, sostener el arriendo y pagar la comida, tener los niños, entonces buscamos otra forma de vivir”, relató la mujer.

