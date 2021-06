Teófilo Gutiérrez y la promesa a la hinchada del Junior: “Si me quedo, a la gente le prometo la décima estrella”

Delantero del Junior, Teófilo Gutiérrez. Foto: AFP

En los últimos días, los nombres de Walmer Pacheco (La Equidad) y Alexander Mejía (Libertad, de Paraguay) han sonado para reforzar al Junior de Barranquilla. Pero no son los únicos, al parecer a la dirigencia del club le gustaría seguir contando con los servicios del delantero Teófilo Gutiérrez, quien se perdió los últimos partidos de la temporada pasada debido a una lesión en su tendón de Aquiles.

Lo que se rumoraba es que el delantero de 36 años y uno de los máximos referentes del club tendría interés en continuar; para ello, las directivas le habrían pedido una disminución salarial.

Pues bien, para evitar las especulaciones, el futbolista, que creció en La Chinita, habló este 27 de junio con el periodista Juan Salvador Bárcenas en una transmisión en vivo por Instagram. Según él, su representante ya ha estado conversando con Junior y el salario no sería inconveniente alguno para seguir deleitando a la hinchada con su fútbol.

“Mi representante lo viene hablando hace un tiempo. Ojalá llegue a buen camino y que sea lo mejor para Junior. Desde que llegué, he dado lo mejor para el club y la institución también me ha dado lo mejor. La renovación no me quita el sueño porque soy feliz. Sé que si nos ponemos de acuerdo, a final de temporada estaremos felices”, aseguró ‘Teo’.

Conforme con Gutiérrez, su afán en esta etapa de su carrera profesional no es el dinero. Por el contrario, lo que le inquieta es contribuir con un título en el equipo al que llegue. Y si se trata de Junior, el conjunto de sus amores, mejor.

“Lo más importante es que, a final de cada temporada, el hincha llore de felicidad por ganar un título y no tengo problema en eso. Si me dicen, póngase la camiseta y, al final, el hincha me paga con amor, juego en cualquier club; ojalá, en Junior. Eso no tiene precio. Lo más valioso es inaugurar la ventana de campeones, dando la vuelta con mi equipo, los directivos, mis compañeros, los hinchas y mis hijos”.

'Teo' afirma tener más ofertas, pero dice que su prioridad es en cuadro 'tiburón' Crédito: Twitter @JuniorClubSA

El delantero, que tuvo la oportunidad de marcar en la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014, agregó que lo han buscado de otros clubes, pero “de eso se encarga mi representante. Mi prioridad siempre ha sido Junior”. Incluso sostuvo que, de quedarse, le promete la décima estrella al conjunto tiburón.

“Si me quedo, a la gente le prometo la décima estrella y clasificar a la final de la Copa Sudamericana (…). Cuando no jugué con Junior lloraba y mi esposa me secaba las lágrimas. Nadie sabía eso, porque igual tampoco tenía porqué contarlo. Mi abuela siempre me decía que yo podía ser campeón en muchos equipos, pero si no lo hacía con Junior, no valía nada”.

El atacante incluso tuvo un mensaje para la familia Char, en el que le agradeció por la oportunidad que le dieron de regresar al Junior.

“Por ahí estamos en otros momentos. Agradecerle a toda la familia Char porque confiaron en mí. Ellos han puesto el pecho cuando las cosas han sido difíciles… Lo más importante es que valoren tu trabajo, eso no tiene precio”.

Para concluir y ratificar las ganas de seguir en el club, hoy bajo la dirección técnica de Luis Amaranto Perea, afirmó: “Quiero que el hincha del Junior lloré de felicidad. Después, lo otro; si me dicen que barra la cancha, lo haré feliz porque tengo sentido de pertenencia y no lo digo de vende humo”.

