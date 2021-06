Tomás Uribe cree que María Fernanda Cabal podría ser la Ángela Merkel colombiana

María Fernanda Cabal, Tomás Uribe, Ángela Merkel. Fotos: Colprensa.

Tomás Uribe ha rechazado los múltiples ofrecimientos para ser el candidato presidencial del Centro Democrático en el 2022. En su lugar, a través de redes sociales ha manifestado su apoyo a algunas candidaturas que empiezan a perfilarse desde la derecha política.

Desde hace poco menos de una semana, la senadora María Fernanda Cabal, quien cumple su segundo periodo en el Congreso de la República, ha manifestado su interés en ser la candidata del Centro Democrático a las próximas elecciones, mientras el partido no ha definido quién liderará esa carrera.

En entrevista con Infobae Colombia, Cabal aseguró que decidió lanzarse a la campaña presidencial por las voces de colombianos que en sus visitas a las regiones, le pedían inscribir su nombre para las elecciones.

En la entrevista se desmarcó del presidente Iván Duque, del que dijo que no fortaleció el partido y le atribuyó a esa forma de gobernar, la confianza ciudadana que tienen los ciudadanos actualmente en el Centro Democrático.

Recientemente, una columna de opinión de Semana aplaudió la candidatura de María Fernanda Cabal, a quien se describió en el texto como una mujer de derecha que odia el comunismo, defiende la empresa privada y cuidaría los tres huevitos del expresidente Álvaro Uribe, esa recordada encomienda que le dejó a Juan Manuel Santos tras cederle el mando en 2010.

Tomás Uribe, el hijo del exmandatario y líder del Centro Democrático, replicó esa columna de opinión y con un breve mensaje aplaudió que el nombre de la senadora se perfile para las elecciones de 2022.

“María Fernanda Cabal puede ser la Ángela Merkel colombiana”, escribió, comparando a la senadora con la mujer que ha gobernado Alemania por casi 16 años consecutivos, y quien ha sido reconocida como la principal líder europea.

Merkel ha sido descrita como una mujer serena, sin posiciones determinantes y discursos fuertes, que no genera polémica ni divide, algunos, según la BBC, decían que estaba “durmiendo” a los electores alemanes por su pasividad.

Cabal ha sido una de las principales opositoras del Paro Nacional y los manifestantes que completan más de dos meses de protestas. A dicho que los miembros del Comité Nacional del Paro deben ser judicializados y acusados por las muertes de menores en ambulancias durante los bloqueos.

Así mismo, Cabal ha impulsado la reducción de obstáculos para el porte de armas por parte de civiles en el país, calificó como legítima defensa el uso de armas por habitantes de ciudad Jardín en Cali el pasado 8 de mayo y ha rechazado que se prohíba la venta y porte de armas traumáticas.

Cabal asegura que una de sus banderas será defender la seguridad democrática, la principal política del expresidente Álvaro Uribe, y condena enérgicamente tanto el comunismo como el narcotráfico.

Otro de los candidatos a los que Tomás Uribe le dio su visto bueno fue al exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Una usuaria de Twitter preguntó qué les parecería esa candidatura y el hijo del expresidente escribió “Ufff espectacular”.

Federico Gutiérrez no ha confirmado su aspiración, aunque conformó una alianza con Alex Char y Enrique Peñalosa que algunos han calificado como presidenciable. Por parte del Centro Democrático no hay un candidato definido oficialmente, Óscar Iván Zuluaga podría volver a aspirar, mientras que se perfilan igualmente Paloma Valencia, Paola Holguín o Rafael Nieto Loaiza.

“Yo misma fui la que propuse a Óscar Iván Zuluaga, porque me parece que no solo tiene las condiciones sino que le robaron las elecciones presidenciales, pero estamos esperando qué decisión toma. Pero en el abanico puede haber varios, Paloma Valencia, Paola Holguín, pueden estar varios, porque esa es una opción democrática. Pero es con Óscar Iván con el que más me identifico”, confirmó Cabal en entrevista con Infobae.

SEGUIR LEYENDO: