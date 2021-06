Laura Acuña contó cómo Jota Mario la ayudó a afrontar su primera separación

Como cada sábado en las noches, Juan Diego Alvira hace una transmisión en vivo en su cuenta de instagram en la que tiene diferentes invitados para hablar sobre temas de interés. Este fin de semana la invitada fue Laura Acuña, la presentadora recordada por su larga trayectoria en ‘Muy Buenos Días’, en este dialogo la modelo habló de muchos temas de su vida personas y como paso cada una de sus etapas, entre esas su primera separación cuando tenía tan solo 21 años y como Jota Mario como en muchas etapas de su vida la respaldo.

Acuña comenzó la entrevista hablando de su familia, sus estudios y sus inicios en la televisión y en un punto, En un punto, Alvira le toco el tema de su matrimonio con Camilo Montoya que en su momento, también, fue muy reconocido por ser presentador en Día a Día.

La presentadora confesó que fue un momento muy duro para ella, pues estuvo a punto de ‘tirar la toalla’, pero no lo hizo por un consejo que le dio Jota Mario Valencia, a quien ella llamó como “un ángel” en su camino.

“Justo en esos momentos que yo no tenía familia acá [en Bogotá], no tenía a mis papas, no tenía a mis hermanos, yo estaba muy sola aquí y yo no acostumbraba a contar estas situaciones muy abiertamente, porque yo también me sentía derrotada y fracasada en ese sentido; yo sentía que no podía ser que me había quedado grande una situación”, explicó Laura.

Mientras relataba como vivió ese momento de su vida, Acuña se mostró muy conmovida como se ha mostrado en múltiples ocasiones por la muerte de Jota Mario y explicó que este le ayudó a superar el duro episodio que vivió frente a la opinión pública por su divorcio.

“Yo creo que él apareció en mi vida para ayudarme en muchas cosas, entre muchas, a entender que lo que le pasaba a uno en la vida, bueno y malo, era para algo, era para aprender, para ser ejemplo, para crecer; y me abrió las puertas de su casa, de su familia, me entregó su cariño, su amistad y me ayudó mucho en esos momentos que eran tan difíciles”, sostuvo la presentadora que ahora hará parte de de la Voz Kids.

Incluso, Acuña hizo referencia al consejo que el presentador le dio en plena crisis en la que sentía mucha presión por parte del público y los medios de comunicación.

“Él llego y me dijo: ‘no es así, tú tienes derecho a tomar tus decisiones, tú tienes derecho a equivocarte y tú tienes derecho a aprender, a vivir… El día que tú te vayas de televisión, el día que tú dejes de hacer algo, hazlo porque no te hace feliz, hazlo porque a ti definitivamente no te gusta o porque no te mueve, no empujada por alguien, no tomes nunca decisiones empujada por nadie o sentir la presión de alguien. Siéntate, acuéstate esta noche, duérmelo y lo piensas y mañana me dices si todavía tienes la misma idea o no. Y así se quedó y aquí estoy”, agregó.

Alvira también aprovechó para preguntarle por su actual esposo, el empresario Rodrigo Kling, de quien se ha rumorado que Laura se divorció y ella respondió que prefería no hablar del tema, porque prefería que la gente opinara o pensara lo que quisiera, que ella se había vuelto muy reservada con sus temas privados.





